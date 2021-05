全國人大會議2018年3月11日表決通過修憲,令國家主席習近平任期未來將不再受限,亦令習近平的聲勢如日中天。不過,曾兩度出任英國駐華外交官、曾出版《活過來:毛澤東之後的中國》(Coming Alive: China After Mao)等著作的蓋思德(Roger Garside),上周五(4月30日)就在加拿大《環球郵報》(The Globe and Mail)撰文,認為中國政權更迭是「勢在必行」,中國可能會發生「軍事政變來啟動向民主」的過渡,反對勢力亦將阻止習近平在明年10月舉行的中共二十大,第三度連任。

蓋思德的文章題為「政權更迭在中國不僅是可能的,而且勢在必行」(Regime change in China is not only possible, it is imperative),他表示作為外交官,曾經歷毛澤東之死和中國改革的開始,本來以為中國的經濟自由化和財產權會有進步,亦會帶來中共的政治改革,然而中共已經停止轉型,並正擔心經濟進一步的自由化會破壞其政治壟斷。他認為,中國很多精英階層都強烈反對習近平的路線,因為他們意識到沒有政治變革的經濟改革,已經對中國造成損害,並危及他們的利益,他們維護自身財富和權力的最大希望,正是在於激進的政治變革。

蓋思德認為,中國可能會透過軍事政變(coup d’état)來啟動向民主的過渡,以實現政權改變,他在文章中寫道:「政變不僅是中國政治內部動力的產物,美國策劃的美中對抗亦發揮了關鍵作用,而這導致中國金融市場的危機,這場危機將促使陰謀家啟動一個精心準備的計劃,推翻習近平。」

政變以外,蓋思德認為另一種可能是反對勢力將阻止習近平在明年的中共二十大上三度連任,二十大將是反映中國未來的關鍵時間點,習近平的連任將提高其終身擔任領導人的可能。

蓋思德又認為,很多人不相信中國這個世界第二大經濟體可能會出現政權更迭,「這種態度來自於民眾幾十年來被灌輸關於中國如何成功的觀點,這些觀點都是由中共及其他既得利益者所提供」,他認為這都是「真相的其中一部份」。他又認為,很多人都會認為未來將會由其慣性塑造,例如大部份人都傾向認為世界將繼續保持時的狀態發展,「然而,1991年1月又有誰預測到蘇聯會倒台、蘇共會自我解體」。

蓋思德續指,已經有證據表明中共已經「外強中乾」,其最根本的弱點是依賴控制而不是信任。在過去10年,中共用於內部維穩的預算(維穩費)高於國防預算,「比起外部敵人,它更加恐懼內部的不滿情緒」,即使是最成功的中國企業家,也可能在最後一刻被取消破紀錄的IPO(首次公開發行)計劃,或者財富被政治命令沒收。

加拿大《環球郵報》

