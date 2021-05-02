昨日是五一國際勞動節，也是內地法定假日，但廣東省汕尾市昨日下午發生工業意外，當地一間科技公司4名員工，工作期間「發生事故」，送院搶救後傷重不治。當局僅發放79字消息，未有透露原因。事件被當地網民熱議，更被推上微博熱搜榜，有當地網民透露，4名工人是工作時被車撞死。

官媒引述汕尾市城區安全生產委員會辦公室指出，昨日下午，位於汕尾市區園林西區的汕尾市精新科技有限公司，4名人員「在作業時發生事故，經送醫院搶救無效死亡」，「事故原因正在調查中」，未有公佈事件詳情。汕尾市應急管理局今日表示「了解此事」，已接到報告，相關科室正在調查，涉事公司的員工則拒絕透露事故原因。

熟知內地官員處理新聞，「字越少事越大，相關領導最害怕」的網民，看到消息只有數十字，已知道發生「較大事故」，紛紛在微博上討論，不少網民首先質疑當局說法：「模棱兩可的，到底是甚麼事故？」不少網民都質疑，這樣的消息竟能打上微博熱搜榜。

有當地網民稱，4名死者是工作時被車撞到，但消息未有其他來源證實。

涉事的汕尾市精新科技有限公司在2009年4月成立，註冊資本為50萬元人民幣（約59萬港元），主要經營範圍為節能產品、自動化控制設備、電氣機械、電子產品、配電設備、通訊終端設備銷售、維修及安裝等。登記地址是當地的一個商住混合的社區。

新華網／新浪微博

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）