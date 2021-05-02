福建省上周四（4月29日）宣佈，自5月10日凌晨零時起，將展開台灣民眾入境檢疫便利通道措施測試，有條件放寬「小三通」入境檢疫模式。然而，有關政策卻引起大陸網民不滿，紛紛在微博上批評此舉是「跪台」、「我要舉報」；當局眼看挨罵，曾多次編輯修改內容，並關閉評論功能。官媒《環球時報》總編輯胡錫進亦回應事件，指那是福建省自己做的決定，強調有關政策與「惠台」、「統戰」毫無關係，不是北京分配給福建的「任務」。

福建省早前表示，5月10日凌晨零時起將展開台灣民眾入境檢疫便利通道措施的測試，其中包括在金門及馬祖持續居住超過28天的居民，以「小三通」入境福建可免隔離；對急需到福建工作或進行商務等交流活動的台灣民眾，循「大三通」搭機到廈門將施行「2+19」，即入境廈門後入住隔離酒店進行2天醫學觀察，以及後續進行19天住所至工作地點的醫學觀察。

然而當局宣佈有關措施後，引起大批大陸網民不滿。福建省政府的官方微博「福建發佈」，平日發表的文章通常只有幾十個讚好和轉發，但放寬台灣民眾隔離的貼文就吸引逾1,200則留言，約3.8萬次轉發，有留言批評「剛回國正在隔離，看見這樣的新聞，感覺很無奈」、「這（福建省）是跪台省吧？」、「連隔離這樣的事情都要給台胞額外搞點特惠出來」、「我想問一下，這件事去哪裏舉報？」

另外，有眼利網民發現，該貼文內容曾經過多次修改，先是刪掉「便捷通道」的字眼，又將標題從「部份台胞（指金門及馬祖的民眾）入閩無需隔離」，改成「台胞來閩入境檢疫將實施『2+19』新舉措」，並關閉評論功能。

《環球時報》總編輯胡錫進其後發文回應事件，指福建省推出這政策，「完全是出於加強該省經濟活動的需要，因為該省與台灣素來經濟聯繫密切，這一舉措與『惠台』『統戰』毫無關係，這不是北京方面分配給福建的『任務』。」他又表示，提醒福建省此舉「必須做到萬無一失」，否則不僅影響該省的經濟社會發展形勢，甚至會令民眾對福建省對台開放政治的質疑。

新浪微博

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