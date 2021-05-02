交通運輸部更新內地五一長假期首日人流數據，海陸空旅客出遊量達5,826.71萬人次，不過昨日在北京西火車站出行的旅客就出師不利，遇上大風影響鐵路供電，導致部份列車延誤，逾萬名旅客行程受阻，北京西站就事件發通告向乘客致歉，新華社亦發文評論，指當局應改善管理。

交通運輸部表示，五一假期首日，全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量5,826.71萬人次，比2020年同期增長119.2%。其中，鐵路發送旅客1,882.6萬人次，公路發送旅客3,665萬人次，水路發送旅客91.76萬人次，民航發送旅客187.35萬人次。

許多在北京工作的民眾都趁五一長假返鄉或去旅行。怎料，北京西站因列車延誤癱瘓至深夜，據北京鐵路發佈消息稱，京廣線高鐵定州市境內因大風致接觸網故障，造成部份列車延誤。到2日上午，總計有24趟列車停運，成千上萬旅客被迫滯留在站內。不少旅客抱怨，原本想五一出遊，結果變成北京西站半日遊。

今日下午，北京西站官方微博刊出聲明，指列車服務已恢復正常，就事件向受影響乘客深表歉意，又指昨日已臨時加開班次，以及向滯留乘客發放杯麵和樽裝水應急，承諾完善應急保障措施。

官方指官件原因是因為大風吹起了地膜（覆蓋農田的膠膜）並觸碰到架空電纜造成故障，令部份列車延誤。新華社發出題為〈地膜雖難預見，管理卻可改善〉的評論文章，指地膜是引發故障的直接原因，但要防止類似事件再發生，需進一步整治高鐵沿線環境。

文章又指，事件發生後，北京西站滯留大量旅客，現場混亂，手機訊號時有時無，一些乘坐非停運高鐵的旅客也被攔在站外，令當局在應急管理方面敲響了警鐘，今後需要改善。

央視／新華社

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