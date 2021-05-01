美國前國務次卿克拉奇（Keith Krach）去年9月訪台，成40多年來訪台級別最高的時任國務院官員。他近日接受美媒採訪大談中美關係，他稱世界已不相信中國國家主席習近平，中國對外的制裁無效，只是反過來向拜登政府以及全世界的商業領袖表明中方是不值得信任。

制訂「淨網」抗中路線

未加入特朗普政府前，克拉奇是矽谷的資深企業家，其後入閣並制訂了5G乾淨網路倡議，游說其他國家不要使用華為等中國公司的設備。目前華為5G在壓制下影響力大減，手機銷售量在全球跌出世界頭三位。克拉奇解釋，乾淨網路行動最大功用是顯示「中國模式是可以被打敗的，並且暴露了他們最大的弱點，那就是缺乏信任」，另外亦創造了一個與中國體制競爭的模式，為許多其他國家的經濟合作提供一個大平台。他形容自己早前被中方制裁，只是由於他的工作得到了成果。

克拉奇形容去年訪台是「巨大的榮譽」，又稱當日與台積電達成120億美元（約932億港元）的協議，是「美國歷史上最大的一筆在岸交易」，強調台美關係非常重要，因為「台灣是亞洲民主和資本主義的一個榜樣，也是整個世界的榜樣。」他指「世界現在已經醒悟了」，世界已明白習近平的「3C理論」：隱瞞（Concealment）、吸收（Cooption）和脅迫（Coercion），中國對外制裁只是再次證明中方不值得信任。

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