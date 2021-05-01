港人力撐台灣鳳梨（港稱菠蘿）！台灣農委會公佈3月份鳳梨出口數據，輸港鳳梨量從2月的12噸急升至1,768噸，貨額總值達217萬美元（約1,685萬港元），超越日本，成為進口台灣鳳梨最多的地區。有香港水果入口商向《蘋果》表示，3月是個別情況，但亦是契機令更多港人認識台灣的農產品，更指台灣的水果有口碑和質素，未來會加強推廣，令更多港人食到台灣的優質蔬果。

台灣農委會公佈的數字顯示，3月份鳳梨出口總量達4,717噸，香港和日本入口最多，分別是1,768和1,719噸，2月時，香港和日本的台灣鳳梨入口量僅13噸和80噸，但受到大陸3月1日暫停輸入鳳梨事件影響，港日兩地入口量短短一個月內就分別急升135倍和19倍，足以彌補大陸地區2月1,785噸的進口量，但與去年同期相比，台灣鳳梨的總出口量仍下降近6成。

值得注意的是，3月份大陸雖然下達台灣鳳梨禁令，不過台灣農委會資料顯示，仍有800噸鳳梨出口到大陸。

香港水果零售商「水果博士」負責人Henry向《蘋果》表示，他3月份也進口約150噸台灣鳳梨，但他留意到坊間目前對台灣鳳梨的需求和討論熱度都明顯下降，加上4月開始進入台灣鳳梨盛產季節，他擔心價格浮動大，不敢一次過入太多貨，目前估計進口量較上月下跌至少7成。

面對港人用行動力撐台灣鳳梨的熱潮，Henry認為3月份銷量急升是「很個別的例子」，現在回歸正常，熱潮減退，是「預計之內」。不過他與行家討論過，雖然港人未必會如3月份般瘋搶台灣鳳梨，但支持台灣鳳梨仍有一定熱度，行家亦會繼續入口，預計未來數月鳳梨入口量會較往年同期多。

Henry又表示，台灣水果是有口碑的，但過去多年巿場關注程度都不如日本水果，在包裝、制訂規格方面「可做得好啲」。而今次大陸暫停輸入台灣鳳梨事件其實是一個契機，加深港人對台灣水果的認識。未來他亦會投放更多資源，推廣台灣其他特式農產品，例如愛文芒、牛奶果、黃金果，甚至是台灣的蔬菜。

除了港、日民眾愛上台灣鳳梨，大陸消費者亦心急希望吃到對岸的名物。台灣貿易中心（外貿協會）上海代表處與city’super合作，舉行「台灣食藝文化美食節」。city’super食品零售業務部總監張嘉麟表示，上海很多消費者過去一段期間一直在問：台灣鳳梨甚麼時候進？

但兩岸（台灣）農創聯誼促進會理事長蔡漢明則預期，6月底後鳳梨的產季就進入尾聲，今年應該沒機會外銷上海。

《蘋果》記者／台灣聯合新聞網

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