【挺台抗中】美國上月放寬對台交往指引後，美駐法大使館前日邀請台灣駐法代表吳志中進入官邸交流，為美台自1979年斷交以來首次。美代理駐法大使重申，美方支持台灣參與國際組織，雙方將繼續深化交流，共同維持印太地區和平穩定；吳感謝美方的支持，盼能強化夥伴關係。他對媒體稱台灣與各國交流開始正常化，「中國不能再禁止我們與世界正常交流」。

美國代理駐法國大使阿傑勒（Brian Aggeler）在當地時間4月30日邀請吳志中赴官邸午餐，是美國與台灣自1979年斷交以來首次，雙方在會面時就印太區域穩定、台灣防疫經驗、擴大台灣國際參與等範疇交流。阿傑勒在會面中重申，美方支持台灣參與世界衞生組織等國際組織，亦表示雙方將繼續共同努力維持印太區域的穩定與和平。

吳志中︰陸不能阻止正常交流

吳志中當場感謝美國的堅定支持，盼雙方基於共享民主、自由及人權等普世價值強化夥伴關係，深化合作交流。據報，雙方見面氣氛融洽，美國駐法大使館亦在Twitter上載二人會面的照片。吳回應台灣傳媒時指，「台灣與各國交流開始邁向正常化，中國不能再禁止我們與世界正常交流」，他又稱美國開始與台灣朝向正常交流的方向走，極具象徵意義。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎對本報分析，這一次美駐法大使公開與台灣代表會面，是刻意表態，展示對戰狼外交的回應，以及對台的支持，因為隨着戰狼外交不斷點火頭，現在各國都開始意識到台灣問題是國際問題。

不過，由於這一次會面名義是官邸聚餐，而不是在使館正式會晤，交流還是有保留，但也帶出美國對台問題是有升溫空間這一個訊號。美國國務院上月公佈最新對台交往準則，鬆綁交往限制，並強烈鼓勵其政府各機關與台灣常態交往互動。

吳釗燮佩洛西亮相民主論壇

另外，台灣外交部昨發新聞稿，指外長吳釗燮前日參加由美國智庫「麥凱恩研究所」（McCain Institute）舉辦的「塞多納論壇」（Sedona Forum），並接受網上訪談，與美眾議院議長佩洛西、聯合國秘書長古特雷斯等全球125名政要一同講談捍衞民主的重要性。

吳呼籲各界支持民主台灣，因為只有民主同盟團結一致，民主才能獲得真正的勝利。

世衞大會（WHA）會於本月召開，台灣蘋果新聞網向多國查詢是否支持台灣以觀察員身份參與WHA，美國、日本、加拿大、英國及德國等均表示支持。

台灣衞生福利部長陳時中昨表示，台灣可透過兩個渠道參與WHA，第一個是經世衞總幹事譚德塞邀請，第二個則是由WHA大會提案，後者難度更高，陳時中呼籲譚德塞「做正確的事」，讓台灣參加。

中央社/台灣蘋果新聞網