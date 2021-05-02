內地接疫情進度不似預期，截止4月30日，各地累計報告接種2.65億劑疫苗，以14億人口計算，接種率僅18.9%，或未能達到今年6月40%的接種率的目標。各地政府為鼓勵居民接種疫苗，各出奇謀，送牛奶、送雞蛋、送餅乾、送生油、送洗衣液，甚至直接送錢。上海虹口區則特別針對年輕人，請來內地女團SNH48擔任「宣傳大使」，向粉絲「大派福利」、親手印章仔，以吸引他們接種。

上海虹口區政府昨日在官方微博發文指，該區邀請了SNH48擔任公益宣傳大使，共同推廣接種疫苗。周二、周三（4及5日），接種車會停泊在SNH48星夢劇院門口，為粉絲們免費接種服務。當局又稱，凡在活動期間在現場成功接種疫苗的粉絲，均可在本人觀演護照中，加蓋「共築免疫屏障主題印章」1個。

吸引？未算。最能夠讓粉絲心動尖叫的是周三，SNH48兩名成員費沁源、李佳恩還將在現場，親手為粉絲蓋章。

事實上，自提高疫苗接種率成為「政治任務」後，各地基層政府為讓民眾踴躍接種疫苗，可謂無所不用其極。傳聞有地方接種苗後，每人可獲贈一箱牛奶。大手筆？未算。海南澄邁縣金江鎮舉辦了疫苗接種抽獎活動，特等獎是一部價值2,500元人民幣（下同，約3,000港元）的電動單車。另外，澄邁縣永發鎮只要接種，就即時送出雨傘、洗衣液、牙膏，雞蛋或農藥店代用現金券，而且不限戶籍、不限人數，只要肯接種，統統都有。

海南文昌市和東方市還開出了補貼，對於在市外務工的戶籍人員，回當地打第一針疫苗，可以獲得100或150元（120或180港元）不等的「交通補貼」。

除了送禮品，還有的社區直接包車接送群眾去打疫苗。杭州網報道，余杭五院南苑分院疫苗接種點還每日安排免費專車，接送轄區企業、工廠以及社區居民接種疫苗，每30分鐘一班，每次接送50人左右。

北京市朝陽區酒仙橋街道亦有類似服務，從上月23日起每日安排免費專車接送轄區居民前往點位進行疫苗接種。專車上午一班、下午兩班，分南北兩條路線循環接送，每輛班車內配有兩位工作人員。

今年3月，中國防疫專家鍾南山曾表示，今年6月中國的疫苗接種率要達到40%，才能發揮最低的群體免疫作用。

《每日經濟新聞》

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