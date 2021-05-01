（新增：內容）五一長假期開始，公安部早前預計，全國客流量將達2.5億人次。不少出遊民眾會依賴網上對景點的評價而決定去哪裏旅遊，但有調查統計過1,500景點，結果有約一半有5至20%中差評價，當中大連俄羅斯風情街、陽朔蝴蝶泉、圖騰古道、青海湖倒淌河及周莊古鎮的沈萬三水塚中差評率更超過50%。分析亦發現，中差評景點，基本上都是「廣場」、「公園」、「樓」之類的景點。香港資訊科技專家接受《蘋果》訪問時提醒，消費者對好差評不能盡信，因企業會利用大數據吸引消費者，加上網絡打手盛行，建議民眾選擇景點時要冷靜分析。

谷雨數據從旅遊點評網站「馬蜂窩」找到全國135個熱門旅遊城市名單，再搜尋當中約1,500個熱門景點的評價，發現北京的南鑼鼓巷、上海的城隍廟、重慶的磁器口，屬於評價數與中差評率「雙高」的景點，在評論區寫滿「商業化嚴重」、「毫無特色」的評語。

而遼寧大連的俄羅斯風情街、廣西陽朔的蝴蝶泉和圖騰古道、青海湖的倒淌河景區，以及江蘇周莊古鎮的沈萬三水塚「榮登」中差評的前五名，中差評率都超過50%。

以大連俄羅斯風情街為例，街道上的確有改建俄式的建築，但馬路邊已完全被全國統一樣式、統一售價的小吃和土特產佔據。遊客認為，該景點售賣的小商品遠在千里之外的雲南古鎮也能找到，令俄羅斯街的歐洲風情變味，「只有風沒有情」。

調查亦有讓人意外的結果，例如福建廈門鼓浪嶼和浙江杭州西湖雖在社交平台上常被人負評，但根據旅遊平台的數據，這兩個景點的整體評價能在全國主要景區中排進前25%。

那遊客又如何避免中伏？調查將景點以類型大致劃分，例如俄羅斯風情街歸為「街」，杭州西湖歸為「湖」，黃鶴樓歸為「樓」。在中差評率排行榜名列前十的，基本上都是「廣場」、「公園」之類的人造景點。另外，帶「樓」字的景點中負評的數量亦遙遙領先，武漢的黃鶴樓，海口和泉州的鐘樓，銀川、張掖、開封和寧波的鼓樓，中差評率都高於30%。

給差評的主因是「貨不對辦」。例如大名鼎鼎的黃鶴樓，實際上是上世紀80年代以清同治樓為藍本重建的翻版，早已不是真正的古樓。有遊客唸着「昔人已乘黃鶴去」前來參觀，卻抬眼看到在住宅公寓才會有的電梯。

而「海」、「山」、「灣」之類代表的自然景觀，則有質量保證，帶有「海」字的景點如四川九寨溝的五花海、雲南大理的洱海等，差評率在10%以下，遊客可放心遊覽。此外，黃山、華山、泰山，以及三亞的亞龍灣、喀納斯的月亮灣，也都廣受遊客好評。

雖然網上分析如此，但資訊科技商會榮譽會長方保僑向《蘋果》表示，應用大數據幫助消費者的同時，也幫助商家推廣，例如商家從大數據了解市場潮流，推出更受市場歡迎的商品外，亦會反過來在網絡平台賣廣告，影響消費者決定，「有人去的地方自然有人留言，但一樣有好多『打手』」。

他認為，類似的大數據分析，消費者應僅當作其中一個參考，不要盲目輕信，「要冷靜客觀分析留言真與假」。他又建議，消費者用大數據初步篩選景點後，要再深入研究，例如有大數據推薦某個主題公園，宜再向身邊親友詢問實際體驗，或到一些「地區街坊會」的社交群組查詢，減少被「水軍」影響的機會。

《蘋果》記者／騰訊網

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