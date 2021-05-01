「五一的高鐵，趕出了春運感覺！」被稱為史上最熱、堪比春運的五一長假正式展開。昨接近60萬人次的上海火車站，面對這場「五月大遷徙」，就連人臉識別和健康碼都要讓步。上海、北京天安門、杭州西湖等全國著名景點被人潮逼爆，但3月底爆發疫情的旅遊大省雲南，客流量卻大不如前。

不用人臉識別疏導人流

今年五一假期客流量估計2.65億人次，屬歷史新高。記者昨抵達上海虹橋火車站，沿路有圍欄鐵馬管控人流，候車站人流密集，一如疫情前多個長假期。這幾年乘坐高鐵，需人臉識別和掃描身份證入站，但由於人流太多，火車站加開多條人工通道，以加快入站檢票的程序，只要出示身份證和暫時除下口罩，讓工作人員望一望便可入站，等同不用人臉識別。

北京天安門廣場昨早吸引超過十幾萬人參觀升旗禮， 長城人滿為患；河南開封有幾萬人逼爆清明上河園，有遊客不滿從進門開始就全是人，只能看到人頭，揚言「剩餘假期不會再選擇出門遊玩」；浙江杭州西湖斷橋變身「人橋」，公廁外也排起百米長隊伍。

不過，3月底爆發疫情的雲南，客流量大不如前。在麗江經營民宿的老闆向記者稱，雖然曾爆疫的瑞麗遠在中緬邊境，但今年人流仍受疫情影響，料較往年少一半，「很多客棧訂不滿甚至沒有人訂」。以往玉龍雪山五一的旅行團價都賣貴一兩倍，今年可能只上漲一半。

內地旅行網站「去哪兒」的數據顯示，五一假期酒店預訂量已超過2019年同期四成以上，與2020年同期相比，激增8.1倍。有福建廈門網民稱，當地200元（約239港元）一晚的酒店，到五一竟漲至近2,000元（約2,399港元），不禁說「這漲的也太離譜，出來玩一趟大部份錢都花在住宿。」

《蘋果》記者/微博