內地五一長假昨日拉開序幕，各地景點塞爆人潮。不過，江蘇多地卻在長假前夕、即前晚遭遇狂風雷暴及冰雹吹襲，有停泊在機場的客機被吹至「原地打轉」，險象環生；有兒童遊樂設施被強風吹倒，不少家長在場尋找子女，場面混亂。這波反常天氣造成至少11人死亡，9人失蹤，約百人受傷，逾1.3萬人受災。

江蘇省應急管理廳的數據顯示，截至昨早8時，這波強對流天氣已造成南通、淮安、鹽城等地逾1.3萬人受災，全省需緊急轉移安置3,050人，農作物受災面積達1,726公頃，直接經濟損失達1,640萬元人民幣（下同，約1,992萬港元）。受災最嚴重的南通市昨通報指，市內的海門區、通州灣、啟東鎮上周五晚出現狂風雷暴，風力最高達14級；海安城東鎮和大公鎮、通州十總鎮、如東陽光島等地則出現直徑1至3厘米的冰雹。因大樹倒塌砸倒房屋、電線杆被吹斷、被狂風捲入河道等原因，已造成至少11人死亡。

機動遊戲被吹倒

受到暴風吹襲，當晚亦導致南通市海門區一艘漁船翻側，11名船員墮海，目前僅兩人獲救，其餘九人則仍然失蹤。南通興東國際機場一架客機當晚被吹至「原地打轉」，有機場職員稱，事件雖沒造成傷亡及經濟損失，但坦言：「風再大點（客機）就直接側翻了！」此外，網上有片段顯示南通市一名男生在路上騎單車期間，突遭吹起的鐵架從天而降砸中，事後一度被傳身亡，警方事後澄清指他未有生命危險，目前正在醫院留醫。

蘇州張家港一個商場兒童遊樂園的機動遊戲，當日亦被大風吹倒。從現場片段可見，有家長在倒下的鋼架中不斷找尋孩子。商場職員事後指，事故中沒人受傷，涉事機動遊戲已被護欄圍起。江蘇省委書記婁勤儉就這次災情作出批示，要求處理好救災工作。

廣東或再現強烈對流

除江蘇省外，安徽、浙江及上海當晚亦有狂風暴雨及冰雹的天氣出現，中央氣象台更預計四川、湖北、廣西、廣東等部份地區今日或將有類似的強烈對流天氣出現。

湖北省氣象局氣候中心專家周月華分析指，東北冷渦一般5至6月在中國東北地區活躍，其所控制的地區氣層可能造成氣層不穩，並產生強烈對流天氣。

在冷空氣南下期間，江蘇等地可能受地形等因素影響，加劇了狂雨大風、冰雹等強烈對流天氣現象，他又指這類強烈對流天氣的發生具體地點和時間，一般很難提前準確預報。

界面新聞/中新網/新華社