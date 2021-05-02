河北地質大學日前以疫情為由，禁止學生在五‧一長假期間離校，惟北校區約100名學生昨日卻推開閘門，從校園內衝出，引起熱烈討論。校方則回應，這批學生已受斥責。不過有網民認為，學生的行為是「自由之戰」、甚至形容為「新的五四運動」。

當不少人在享受五一長假時，河北省石家莊市的河北地質大學北校區，昨日有約100名學生聚集在校門，一度與保安對峙。網上流出影片所見，有學生趁保安員不注意時推開閘門，先從縫隙衝出，其他學生見狀紛紛緊接其後。現場保安員即使努力阻止，亦難擋學生，只能看着學生離開。

《新京報》報道，河北地質大學安全工作處張老師表示，為了考慮疫情防控需要，校方不允許學生五一勞動節5天假期自行離校，必須經校方審批才能離開。張老師提出，「出事了怎麼辦？要互相理解」，「在學校沒有外界的干擾，一旦有甚麼情況都可以控制」，又指擅離學校的學生已受斥責。

學生為自由衝出校園的影片在內地網絡廣傳，同時引發熱議，雖然有支持校方的聲音，但亦有人提出河北並非疫區，其他省區學校並沒類似規定，質欵限制學生外出的安排。

網民意見：

一棵有思想的葦草14：自由之戰。

KA-sagittarius：新的五四運動，壓迫的人民終於起來了，打倒帝國專制。

Larziya：學校解決問題的辦法，解決提出問題的人。

yan6116116：雞蛋從外面打破，是食物； 從裏面打破，是生命！

drlongLL：不順應民心是不行的。

happyyaaaa：嚮往自由的勇敢人兒，衝衝衝!

《新京報》／新浪微博

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