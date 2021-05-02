長期被打壓及監視的北京錫安教會，近日先後傳出有兩名傳道人被拘捕。該教會上周五（4月30日）發佈緊急代禱信證實，傳道人郤（粵音：隙）佳富於上月28日晚被昌平區沙河派出所警員帶走，隨後以「非法集會」罪名行政拘留10天以及罰款500元人民幣（約599港元）。事隔一天，北京錫安教會又表示女傳道人黃春子亦被當局拘押。有指，當局企圖對黃春子盤問教會財務狀況，以此羅織罪名。

據悉，黃春子與郤佳富是在上月28日同一天被警方帶走。一個人獨居的黃子春，曾在當日下午在教會網上通訊群組中，透露有政府人員到她住處叩門，之後她就失去聯絡，至昨日，教會才確認黃春子已被警方拘捕。

至於郤佳富，他在上月28日深夜從家中被沙河派出所警員帶走，北京錫安教會翌日發佈郤佳富被捕的消息，並指警方帶走他的理由是「非法集會」。家屬隨後接獲警方通知，郤佳富被行政拘留10天並且被罰款。

北京錫教教會在一份代禱信中解釋，由於他們從上月28日起「注意力都在郤佳富傳道的身上」，所以未有注意黃春子也在當日失蹤。

海外華文媒體「光傳媒」引述可靠消息稱，黃春子在北京錫安教會負責視訊圖像編輯，並兼顧與財務相關的事務，目前尚不知道當局甚麼名義拘留她，直系親人還沒有收到官方的書面通知，官方亦拒絕透露其拘留期限、理由等消息。有指，當局企圖向她盤問教會財務狀況，或以此羅織罪名。

北京錫安教會又表示：「我們知道，春子傳道和佳富傳道僅僅是目前風暴中的兩例，還有許多的肢體（教會術語，弟兄姊妹的意思）也在一同經歷。」教會又建議「所有的牧者、傳道人在近期謹慎單獨出行，如必須出行，請互相報備，並請弟兄姊妹一定多多關注，確保其在聯（繫）」。

對華援助協會會長傅希秋表示：「5月1日生效，旨在嚴控的《國務院宗教教職人員管理辦法》，加上近期接連突然封殺多個與聖經教導有關的有全國性影響力的微信公眾號，顯示中共新一波更嚴厲打壓教會運動已經開始。」

錫安教會是北京最大的家庭教會，總堂及6六個分堂在2018年9月遭大批政府人員衝擊，並陸續遭北京當局強制迫遷而關閉，但部份網絡事工仍有展開，該教會主任牧師金明日也被限制離境。

光傳媒/ 自由亞洲電台

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