印度疫情持續惡化，北京當局多次聲稱要向印度提供醫療物資，甚至有影星投訴抗疫物資被滯留，但台灣首批援助印度的物資已於周日（5月2日）早上7時由華航貨機運送，預計11時抵達新德里的甘地國際機場。這批物資包括150部氧氣機及500個氧氣鋼瓶，包裝箱上更貼着「來自台灣的愛」（Love From Taiwan）的標誌。印度駐台代表戴國瀾（Gourangalal Das）表示，非常感謝台灣的友誼與協助。

台灣外交部表示，台灣駐印度代表處已聯絡印度政府，將依印度的安排，這批救援物資統一由接收外國救援物資的印度紅十字會收取，強調印度是台灣重要的朋友及合作夥伴，台灣將繼續提供迫切需要的救援醫療物資，協助印度當前的抗疫需求。

當局指，印度第二波疫情來勢洶洶，自上月初起持續惡化，連日來的單日確診人數與病故人數屢創新高，極需要國際社會提供協助，印度為台灣重要的朋友及合作夥伴，外交部這一周來積極協調衞福部、經濟部、醫衞機構以及相關廠商，以最快方式整合醫療資源，加速台灣提供印度人道援助的流程。

當局又稱，台灣駐印度代表處、駐清奈辦事處亦持續聯絡在印度的僑民及台商，關心其現況並提供防疫及疫苗接種資訊，隨時提供必要協助。現時旅居印度的台商僑民已陸續返回台灣，大約只餘下100多人，上周五（4月30日）另有14名台灣人乘搭日本航空班機經東京轉機，並於周六（5月1日）返抵台灣。

當局強調，疫情無國界，印度疫情持續惡化，突顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性；台灣有能力、也有意願繼續對國際社會做出貢獻，而在這個艱難時刻，台灣會與印度站在一起，共同應對疫情的挑戰，並將持續提供台灣的防疫經驗、醫療物資等相關協助，希望印度早日度過難關。

中共總書記習近平昨天向印度總理莫迪（Narendra Modi）致慰問電，表示願同印方加強抗疫合作，向印方提供支援和幫助。可是，有印度「劉華」之稱的寶萊塢電影明星蘇德（Sonu Sood）卻投訴，大量抗疫物資在中國被滯留，難以運往印度。

台灣《自由時報》／中央社／Twitter

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