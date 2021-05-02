（內容更新）台灣海峽「北窄南寬」，兩岸距離最近的地點亦有130公里，海浪顛簸，即使解放軍登陸艇要橫越，接近台灣本島也非易事，便何況是一艘橡皮艇！一名33歲大陸男子希望「投奔自由」，近日就從福建以橡皮艇，獨自橫渡台灣海峽，成功避過台灣海軍、海巡署巡邏艇雷達，昨天凌晨2時許來到台中港西碼頭，才被岸上工人發現。

這名男子上岸後自稱姓周，在大陸沒有犯案，亦非通緝犯，只是「嚮往台灣的民主自由」，想要「投奔自由」。他表示，橡皮艇購自淘寶網，連引擎共花費1.6萬元人民幣（約1.9萬港元），前天上午9時加了90公升燃油，從福建石獅巿出發橫跨台灣海峽，沿途風平浪靜，花了將近16小時，在昨日凌晨抵達台中港，一路都沒被人發現。周男坦言，沒計劃抵台後要幹甚麼，在台也沒有親友，只希望可以在自由的台灣生活。

台灣當局調查則發現，周男昨天凌晨2點多抵達台中港西碼頭，自行上岸，卻因為不了解港區地形，看見有工人出現就大聲呼救，工人聽到後上前查問，周男自稱已一天沒吃東西，工人好心先去買食物，並向他提供衣物，當得悉他是從大陸開船橫渡台灣海峽後便馬上報警。目前，周男已被帶到拘留所，隔離檢疫，警方正釐清周男身份及動機，案件已交由檢察官指揮偵辦中。

警方表示，第一次遇到橡皮艇偷渡來台，而周男駕駛的橡皮艇據指產自山東省，標榜軍規品質，適用海面衝浪、垂釣休閒、水庫巡邏及災害搶救等，並「提供軍人搶灘」使用。

「北窄南寬」的台灣海峽，北口寬約200公里，南口則410公里，平均寬度180公里。最窄處在桃園市觀音區白沙岬與福建海壇平潭島之間，約130公里；其水深（岩床最大深度）為70米，在風大、浪大、流速大的情況下，絕不容易橫越。

但台中「一支釣漁船協會」總幹事王耀進表示，福建石獅到台中港約100海里，一般小艇速度約20節（一節為每小時1海里，約1.8公里），約4至5小時即可抵達，橡皮艇時速約10多節，約10小時即可過來，由於前幾天天氣很好，偷渡比較容易。亦有台灣漁民表示，之前曾有大陸偷渡客駕快艇偷渡到清水高美濕地。

台中區漁會總幹事趙朝森表示，日治時期，曾有人抱着皮球就從大陸偷渡來台，東北季風時偷渡才危險，只要風平浪靜，潮汐配合，偷渡並不如外界想的那麼困難。

中時新聞網／《自由時報》

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