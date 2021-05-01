去年出獄的上海前首富周正毅上月18日舉行壽宴，席間六名上海東方衞視主持人因上台為周祝壽，引起當局震怒。六人被電視台黨委批評有悖於《播音員主持人職業道德準則》等要求，其中兩名黨員主持人還違反相關黨紀條例，「嚴重缺乏政治意識」，該台的紀檢也立案調查。

參與壽宴後，六名主持人被列入黑名單，停止參與節目。有指東方衞視上級單位上海廣播電視台，在上月26日已召開辦公會，全台中層也接到通報和警示。該台黨委在會上指出，六人有悖於《播音員主持人職業道德準則》等要求，其中兩名黨員主持人還違反相關黨紀條例，「嚴重缺乏政治意識」。黨委決定停止涉事主持人參加各級重大現場活動的主持工作和節目錄製工作，停播涉事主持人的主持節目、形象代言及公益宣傳片，取消涉事主持人年度「評優」資格，六名主持人要作出深刻「書面檢查」。該台出通報，要求電視台全面展開年度第二輪主持人「復訓復試」，所有主持人需參加黨史學習教育，切實提高主持人的「政治意識」和「大局意識」。該台的紀委、紀檢監察室已就事件立案。

傳其中五人釘牌

辦公會澄清，目前對事件的處理，是由該台紀委在市紀委指導下進行，網上關於「中紀委派工作組入駐」屬謠言。涉事主持人均以個人身份受邀參與活動，未收取任何費用。另有消息指，其中五人被無限期吊銷主持人證，無限期禁止在上海地方台出鏡，另外一人則被解除東方衞視相關職務。

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