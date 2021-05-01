國家主席習近平前日向印度總理莫迪致電慰問疫情，但中央政法委的官方微博「中國長安網」連日來卻拿印度疫情來訕笑調侃，甚至把染疫死者遺體被送至臨時搭建火葬場火化的場景謔稱為「點火」和「火神山」，更意圖借此反襯出中國國力強大。遭網民狠批表達手法低劣後，政法委微博疑似把爭議貼文刪除。

長安網微博上周四（4月29日）發貼，把武漢去年1月因應疫情爆發火速動員興建「火神山醫院」與近日印度把染疫死者遺體火化的圖片拼在一起，並冠以「中國火神山，印度『火神山』」的留言，還附上「#印度德里將狗用火葬場改為人用」的標籤。圖文引發網民普遍負評，有人批評官方微博竟發「反人類」內容，「拿火化開玩笑和法西斯有區別嗎？」

遭炮轟後疑刪文

儘管已惹來網民批評，但長安網微博仍未收斂，昨再發出「中國點火VS印度點火」的貼文，附圖是中國日前把太空站核心艙發射升空和印度火化疫情死者，標籤則是「#印度單日新增確診超40萬例」。

網民再怒斥：「我不認為對無辜人民的死亡拍手叫好能宣揚國威。」「這條微博確實low（指品位低下），人家用柴火燒，是印度教自古以來的傳統，沒甚麽好嘲諷的。」昨午後，「火神山」和「點火」兩個貼文已從中國長安網微博上消失，疑似被刪。但有網民稱，網民看不到只是因為「轉了權限」，令大部份人不能看到。

不過，長安網微博前天轉發的「印度教徒砸毀神像」影片仍存在，貼文還借用《國際歌》的歌詞戲稱：「從來就沒有甚麼救世主，也不靠神仙皇帝！」

國務委員兼外長王毅前日同印外長蘇傑生通電話，強調中方繼續鼓勵和支持中國企業加快生產並向印方提供抗疫物資。中國駐印度大使孫衛東昨稱，載有製氧機和其他設備的航班昨已從天津起飛前往印度。

微博/新華社