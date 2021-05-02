（內容更新）兩岸疫情最新數字：大陸昨（1日）新增15宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為廣東6宗、上海4宗、廣西3宗、福建及雲南各1宗，累計確診病例90,686宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,132宗，死亡個案12宗。

台灣疫情因出現華航機師及酒店員工群組而轉趨嚴峻，桃園市政府環境清潔稽查大隊及台軍三三化學兵群，周日（5月2日）派出約50人前往華航園區，對華航行政中心、組員中心、訓練中心3棟大樓全面深度消毒及清潔，至於在另一側的台北諾富特華航桃園機場飯店，中央疫情指揮中心仍需進行採檢，因此未有安排消毒。華航則表示，園區內各單位5月起實施分組居家辦公，以減少人員接觸。台北市立聯合醫院胸腔內科醫生蘇一峰則憂心表示：「疫情現在就是進入桃園社區裏了！」

新北市衛生局表示，新北新店一間科技大學的旅館系92名師生於上周二（4月27日）曾到訪諾富特飯店，校方除緊急消毒外，亦要求92人停課至下周三（5月12日），同時採取自我健康監測，若有症狀將立即安排採檢。另外，文化大學證實該校有一名學生曾出入諾富特飯店，須接受病毒採測，該校校長徐興慶召開防疫會議後決定，以高標準檢視校園防疫工作，今日也進行全校消毒，務求做到防疫零死角。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥披露，目前有3名重症案例，包括出現嚴重肺炎的華航機師（案1079、案1122），以及插喉中的台北諾富特華航桃園機場飯店房務部主管（案1120）。

外界開始聚焦諾富特飯店爆發集體感染的各種原因。中央流行疫情指揮中心指出，該酒店出現三一問題，包括同時提供外籍及本地機師檢疫、檢疫者又和一般民眾同時入住，酒店工未分流住客，及員工出現症狀後仍照常工作等，相信是這次疫情擴大的破口。對此，蘇一峰在Facebook發文寫道，桃園機師的群聚感染目前重症率15%，即20人中有3人是重症。

他坦言疫情如果爆發將會癱瘓台灣醫療系統：「沒有甚麼『疫情可能已經進入社區』，疫情現在就是進入桃園社區裏了！」他接着指出，由於最高風險的一群人的隔離時間比起其他人更短，加上可以不接種疫苗，直言「現在要靠台灣防疫的神祕力量，全民的防疫警覺心了」。

另外，中央流行疫情指揮中心昨公佈3名確診酒店員工的行蹤，除曾經搭乘桃園機場捷運、巴士外，還去曾過餐廳用餐、大潤發超市購物、及嘉義阿里山、奮起湖老街等地，其中案1128曾前往桃園中壢的海越生活館按摩，指揮中心稱是按摩師與客人1對1的服務，雙方均有戴口罩。

台媒報道，這間按摩店曾被警方發現提供色情服務。有專家稱，飛沫、接觸傳染的風險，其實比面對面吃飯還高，如果有色情服務，雙方還能配戴口罩，「那真的是台灣奇迹」。

台大兒童醫院長、感染症醫學會名譽理事長黃立民則說，確診者活動力越強、去過地點越多，傳播風險就越高，且每到一個點也可能造成環境污染，即使曾赴這些地點的其他民眾未出現症狀，也難保沒有染疫，可能成為無症狀感染者在社區傳播。現在最關鍵是前線醫療人員要提高警覺、多對可疑病例做採檢，如此大量採檢且維持一段時間都沒找到個案，才代表社區安全。

三立新聞網/ 中時新聞網/ 台灣《蘋果新聞網》

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