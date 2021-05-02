（更新：內容）中共不斷以文攻武嚇，加大向台灣施壓，繼《經濟學人》指台灣是「全球最危險地區」後，解放軍軍艦繼在台海、南海之外，亦在東海進行挑釁。解放軍054A導彈護衞艦「濱州艦」（舷號515），昨日通過台灣與日本與那國島之間的海域後，今日凌晨被發現現身在台灣東北方海域，距離日本的宮古島東北偏北約150公里，隨後在沖繩和宮古島之間的海域中向南航行。台灣海軍派出基隆級驅逐艦，日本海上自衞隊也派出護衞艦共同監視。

台灣海軍新江艦前艦長呂禮詩則表示，如果結合台灣國防部昨日發表的即時軍事動態，指空中還有從南海通過巴士海峽進入東部海域的反潛機與電偵機，估計共軍軍機是與濱州艦同時執行的是「海空聯合反潛演習」，認為這是解放軍是在經營「東部海底戰場」，提醒台軍絕對不能掉以輕心。

另外，前日解放軍國產航母「山東號」從海南出海後，一整日位置幾乎沒有移動，引發各界質疑其鍋爐故障失去動力，與之前的「遼寧號」一樣成為「漂流航母」。解放軍海軍新聞發言人高秀成今日，證實「山東號」是在南海相關海域進行訓練，稱這是「年度工作計劃組織的例行性訓練，完全正當合法」，但未有提及為何整日沒移動的消息。

《華盛頓郵報》則發表社論，認為北京當局在台海、南海加強軍事行動，目的是要稱霸東亞、迫台灣投降，社論認為美國要成功嚇阻可能不易。

這篇社論認為，解放軍一步步在台灣海峽、南海升級軍事行動，不是作秀，社論認為，解放軍公然加大對台灣施壓，今年以來已超過260架次共機擾台，相對去年全年的380架次，已是明顯增加，而解放軍航母上個月也駛過台灣周邊海域，北京當局透過聲明表示，未來會定期進行類似演練。

在南海，數百艘相信受解放軍控制，俗稱「小藍人」的拖網漁船，3月突然在南海牛軛礁（Whitsun Reef）附近集結。美國的支持下，菲律賓官員大聲斥責中國是侵略，至最近，仍有6艘漁船聚集在牛軛礁瀉湖內，其餘船隻則在附近駐留。

社論認為，很少有分析師預期中國會在不久的將來會對台灣或在南海採取軍事攻勢，但與上個月宣佈自烏克蘭邊境撤軍的俄羅斯不同，中共總書記習近平要的不只是在政治或外交上得分。史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員歐斯林（Michael Auslin）認為，北京當局正在持續消磨台灣空軍，因為只要每次有共機靠近，台灣空軍都得出動，而若北京當局能控制牛軛礁，則能在南海的重要航道上取得另一有利位置。

社論認為美國總統拜登（Joe Biden）政府並沒有忽視北京的挑釁，除了在言語上支持菲律賓，也升級與台灣的外交接觸。拜登政府雖尚未採納外界建議廢除美國長年對台「戰略模糊」政策，但透過聲明強調對台承諾「堅若磐石」。拜登上任以來，美國軍艦也無視中國區域主張，3次駛進南海。

社論又認為，不論是美國政府的動作，還是美國強化與印度、澳洲與日本的「四方安全對話」夥伴關係，但都不太可能逆轉北京當局逐步軍事升級行動，更認為「但要嚇阻習近平，可是一項複雜許多的挑戰」。

中時電子報／《華盛頓郵報》

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