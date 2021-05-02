最先爆出疫情的湖北武漢市，昨天「五一」首天假期舉行大型露天「草莓音樂節」，現場擠進成千上萬的人潮，大會雖已表示採取分區入場措施，但許多入場的年輕人並沒戴上口罩，形同對疫情「不設防」。有傳媒擔心，若然現場爆發群聚感染，恐怕令內地疫情急劇惡化。

據悉，內地多個大城市趁「五一」長假，先後舉行多場草莓音樂節，由於去年因應疫情改為網上舉辦，今年回歸實體現場演唱，特別觸目。在微博，充斥大量草莓音樂節照片，大部份參與者都沒戴口罩。

其中，昨日在武漢舉行的一場演唱會，主辦方宣稱，現場人數都有受到限制，大約有1.1萬人入場，場內採取分區隔離，每個區域只讓一定數量民眾內進。

不過，現場照片見只有部份觀眾戴上口罩，絕大多數人完全沒遮蓋口鼻。居住在武漢的23歲學生透露，去年當地爆發疫情，大家付出巨大努力才有如今的防疫成就，能夠來到音樂節現場，他感到很開心。

資料顯示，這次絕對是武漢在去年年初爆發疫情後，首個大型公開音樂活動。去年8月正當疫情在全球蔓延之際，武漢瑪雅海灘水上樂園卻舉行了一場音樂會，數以千計的男女身穿泳裝參與，當時都是不見有人佩戴口罩。他們在游泳池裏嬉戲，隨着音樂節拍載歌載舞，完全感覺不到當地曾有大量的染疫死亡個案發生。

路透社

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