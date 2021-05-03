中國「天宮」空間站（太空站）的「天和」核心艙，上月29日由長征五號B遙二運載火箭搭載發射升空，為中國正式興建首個太空站拉開序幕。不過，有太空專家警告，重達21噸的長征五號B遙二運載火箭第二節火箭段，將在未來幾天內完全失控，墜落地球，未被大氣層燃燒殆盡的碎片，或降落在有人居住的區域。

根據專門披露有關太空及衞星工業消息的美媒SpaceNews報道，一直追訪中國航太計劃的自由記者瓊斯（Andrew Jones）表示，長征五號B遙二運載火箭發射後，其重達21噸的第二節火箭段， 預計會跌入海洋指定地點，但一開始會圍繞地球不受控旋轉，並將在未來幾天內至幾周內不受控墜落地球。

瓊斯指出，火箭台長約30公尺，寬5公尺，當它重返大氣層時會燃燒，但大塊碎片或未能燒成灰燼，而跌落民居。

哈佛天體物理學家麥克道爾（Jonathan McDowell）則指，去年「長征五號B」完成任務後，以不受控方式墜毀，為近30年來最大的失控重返大氣層物體，而這次長征五號B遙二運載火箭再次不受控墜落，並不理想，原因是以中國目前的科技標準，讓它不受控墜落是難以接受。

去年5月，中國「長征五號B」發射後，傳出未完全燃燒的殘骸掉落西非附近的大西洋海域，有疑似來自「長征五號B」的12公尺金屬物體，跌落在非洲西部國家科特迪瓦中（或稱：象牙海岸，Côte d’Ivoire）。

根據Aerospace網站預測，長征五號B遙二運載火箭約在本月11日清晨1時半前後49小時左右重返大氣層，目前研判「長征五號B」可能的墜毀地點在西非外海一帶，不過由於火箭不受控，只要偏差1分鐘，殘骸掉落的位置就將改變約500公里。

SpaceNews／台灣《自由時報》

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