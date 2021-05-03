大陸一名周姓男子4月30日從福建省石獅市駕駛一艘價值約1.9萬港元的軍規級橡皮艇，躲過台軍及海巡署的偵蒐，花近16小時橫跨台灣海峽偷渡到台中港後被查獲，現時已因涉嫌違反《國安法》等移送偵辦。周男的偷渡過程疑點眾多，而翻查報道後，兩岸過往曾發生不少離奇偷渡案，例如去年10月2日爆發疫情期間，大陸一名姓朱的男子就利用一個水泡及發泡膠板，從廈門游水偷渡至對岸金門，被發現時更一度高燒逾攝氏39℃，令海巡署人員大為緊張。而在2011年，一名湖南籍42歲的蔣姓男子就用包上垃圾袋的羽毛球拍當作船槳，划船5小時至台灣金門，被捕後更聲稱自己一直想加入國民黨、「為投奔自由」。

發燒男「乘」發泡膠板偷渡台灣

去年10月2日爆發疫情期間，一名江蘇籍姓朱男子利用一個水泡及發泡膠板，從廈門游水偷渡對岸金門，被台灣海巡署人員發現並拘捕時，他一度高燒逾攝氏39℃，令海巡署人員大為緊張，幸好送院後證實對病毒檢測呈陰性，疑因過份暴曬致身體發燒，現已退燒。

朱男後來供稱，他原是油漆工人，當日上午7時他由廈門大嶝島下海，並將一個水泡及發泡膠板當作浮床，使用划槳方式，在東北季風推助下，大約9時40分抵達到金寧鄉嚨口海域。朱男被捕時身上只有不到100元人民幣（約120港元），又聲稱要到台灣找工作，最終他被安排隔離14天，並以違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

四個膠樽當浮具 拾荒男游水偷渡台灣

2019年8月9日，大陸一名43歲王姓男子聲稱在中國活不下去，竟帶着兩包台灣統一牌泡麵，以及用四個空膠樽自製的浮具，從福建漳州花了15個小時游水20公里到達金門，上岸時被台方人員逮捕。王男其後供稱，他來自安徽省阜陽，並在福建廈門以拾荒為生，「在中國活不下去了，不想待在中國生活」，但因無身份證件及護照，遂直接偷渡到金門。

台灣金門大學海洋與邊境管理系副教授兼系主任高瑞新分析指，隨着大陸經濟崛起，前往台灣的誘因減少，加上有其他方式可以抵台，因此游泳偷渡去台灣的大陸人近年已大幅減少，但缺乏資訊仍導致部分社會底層的大陸人對台灣存有想像，更不惜冒生命危險游泳偷渡至台灣。

河北兩訪民偷渡台灣申請政治庇護

2015年10月15日，河北兩名上訪民眾曹連生和柴英芝由廈門乘橡皮艇偷渡到台灣大膽島被截獲，兩人隨即申請政治庇護，不過最終仍被遣返大陸。

曹連生的女兒曹玲其後向自由亞洲電台表示，父親被當地法院錯判案件而上訪11年，事緣他家被人偽造兩張字條，要求償還百多萬元，法院判父親敗訴要償還，他才開始上訪；父親到台灣是為了引起外界關注其冤案，由於證件被大陸當局禁止使用，所以才偷渡，而其好友柴英芝遂與他一起前往。

湖南男偷渡金門稱要「投奔自由」：希望加入國民黨

2011年5月19日，一名湖南籍42歲蔣姓男子乘坐由兩塊保麗龍夾板組成的浮具，並利用包上垃圾袋的羽毛球拍當作船槳，從廈門划船5小時偷渡到台灣金門，結果遭當場拘捕。蔣男被捕時指「為投奔自由從廈門觀音山過來，沒有其他企圖」，又指自己一直嚮往前往台灣加入國民黨，未料存款花盡無法經自由行赴台，遂異想天開游水偷渡至金門。

綜合報道

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