兩岸「劍拔弩張」之際，解放軍3艘不同類型主戰艦艇早前在海南三亞交接入列，格外引起外界關注。解放軍繼續高調宣傳，首艘075型兩棲攻擊艦「海南艦」，日前更透過央視「正午國防軍事」，罕有地公開海上訓練畫面，其中一段是海南艦行駛中急轉彎，不停在打轉，跟當日國產航母「山東艦」海上「攤煎餅」極度相似。

資料顯示，2019年12月19日，解放軍首艘國產航母「山東艦海上轉圈圈」話題登上微博熱搜。當時，央視軍事頻道播放，山東艦某次海試，在蔚藍海面上畫出潔白圈圈的畫面，事後被不少網民戲稱為海上「攤煎餅」。

海南艦日前在央視節目中，再度出現「攤煎餅」的畫面，見海南艦航行中急轉彎，潔白的尾流在蔚藍海面上畫出一個完美的圓圈。

為甚麼要進行這種訓練？有指這是因為軍艦高速航行時，如果遇到敵人魚雷來襲，特別是從橫向或尾流方向襲擊時，可進行急轉彎規避，令魚雷從艦艏方向或艦舷方向飛馳而過。其次，當兩艘艦艇發生意外碰撞時，急轉彎可有效避讓，避免事故發生。這種快速航行、行駛中急轉彎的訓練，是軍事上的需要，是實戰化訓練的需要。

另外，美國之音報道，中國軍方周日（2日）證實，山東艦航母編隊最近在南海進行了一次演習。中國軍方將這次演習描述為常規訓練，稱是中國海軍年度工作計劃的一部份，希望外界客觀理性看待，並說中國海軍今後仍將按計劃常態組織類似演訓活動。

海軍上月曾表示，因應台灣緊張局勢升級，類似的演習將會更頻繁地進行。

新浪軍事 / 美國之音

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