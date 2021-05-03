大陸周姓男子乘坐橡皮艇，從福建橫越台灣海峽偷渡到台灣台中港，上岸2小時後始被發現，他被查獲後聲稱自己是為投奔自由而來。然而，宛如電影劇情般曲折離奇的情節疑點重重，加上正值兩岸關係緊張、台海局勢升溫之際，周男偷渡一案引發外界聯想與猜測，有網民認為藏有解放軍測試台海防的陰謀：「投奔自由代價僅6.5萬（新台幣）？還是解放軍測試岸防缺口僅6.5萬？」亦有專家質疑周男如何事先從簡略的氣象預報得知海象，並在茫茫大海中進行導航，「太多的巧合湊在一起，絕對是不是巧合」。

周男被查獲後，自稱駕駛橡皮艇，靠着iPhone定位，從福建橫渡台灣海峽到台中港，宛如電影般的劇情讓各界感到「不可置信」。有網民還點出「小心共軍陰謀」的種種推論。近年來，大陸對台文攻武嚇，共機擾台，一場投奔自由的劇碼，是否暗藏解放軍「滲透計劃」，還有待檢警釐清。

有網民更找出憲兵指揮部前副指揮官高甯松少將的論文《特種作戰部隊之運用：美中台個案研究》，指文中預判中共武力犯台可能模式可區分4個步驟，其中以「偷渡客滲透」就是共軍宣稱最容易成功的「先期作戰」的計劃之一。論文中也提到「解放軍測試渡海攻台非典型模式」，「以潛艇、偽冒之台灣漁船利用暗夜運送上岸。滲透入境之特種作戰人員要在民主自由、物資豐裕的台灣求取生存並不是困難的事。」尤其偷渡客搭乘的橡皮艇屬於「軍規艇」，網民擔心坐實想像的可能性。

另外，網民亦紛紛指出：「一般來說水深、潮汐、海流、風浪、霧、雨對登陸作戰的影響很大，這又是一個複雜的綜合體，假設這個偷渡客是個測試工具來做收集數據使用，如果是個實驗這個算是成功的實驗了。」有網民擔心，「搞不好是解放軍背景的」、「我看八成是間諜 假裝投奔自由吧」、「假裝投奔，實際測試岸防缺口，反正你每次也只能摸摸鼻子遣返回去，共軍沒有成本」。

台灣前海軍官校教官呂禮詩今日則在Facebook發文指，他以距離大陸福建省石獅市及台灣台中港最近的中央氣象局測站，以及位於料羅港南方海域約4公里的金門資料浮標，與台中港西南方海域的台中港資料浮標，實測風力及浪高，發現周男自石獅市出發時，浪高約是40厘米趨緩至20厘米，風力3級轉至2級之時，在台中港登陸時的風力、浪高也約莫如此。他質疑，相關海象數據都是顯示「即時海象」，但周男如何事先從簡略氣象預報之中得知？

呂禮詩指出，周男橫渡台海最大問題在於導航，在茫茫大海之中，要不是用指北（南）針，就是用手機定位，而且在這個當下，在福建省必須以手機「八閩健康碼」（一款防疫用APP）才能出入中國海岸，還要扛着42公斤的橡皮艇，「不引人側目嗎」？他認為，「太多的巧合湊在一起，絕對不是巧合」。

三立新聞網／《自由時報》

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