大陸一名周姓男子4月30日從福建省石獅市駕駛具有軍規級的約值1.9萬元橡皮艇，躲過台軍及海巡署的偵蒐，花近16小時橫跨台灣海峽偷渡到台中港後被查獲。台中港務警察總隊今（3日）表示，周男已被依違反《國安法》等移送偵辦。國防部長邱國正承認，周男上岸後才被發現，代表在海上的偵蒐與相互通報有缺失，國防部與海巡署要把原因找出來，並逐步改進，以彌補此缺點。

台中港務警察總隊表示，4月30日深夜11時50分許接獲報案，於南堤路有不明人士逗留，隨即會同海巡署偵防分署台中查緝隊及中部分署第三岸巡隊前往查察，在現場發現一名大陸籍周姓男子（33歲）。警方隨後在港區周邊區域加強搜索，但未發現其他人士。

由於周男自稱從福建駕駛橡皮艇前來投奔自由，警方指出，經由台中港務警察總隊通知疾管單位，為周男量測體溫，確認無發燒，並請示檢察官後，先將周男依違反《國家安全法》、《入出國及移民法》移送偵辦。

周男偷渡一案，引發外界關切，猜測是否為單純的偷渡案件。台立法院司法及法制委員會今早審查《國防部防衞後備動員署組織法》草案，邱國正會前受訪時針對該案表示，海軍與海巡平常都有協定，此次確實有缺失之處，會進一步與海巡聯繫，有狀況就互相通報，並將原因找出來後逐步改進。

對於對岸是否會派遣特務登岸，未來海巡是否要增加紅外線防護？邱國正說，料敵從寬、禦敵從嚴，兵推的用意就是要以最壞的狀況來做最完善的準備，每次兵推的狀況設計怎麼來，都是累積以往發掘的問題，看狀況怎麼樣化解。至於是否可能是雷達監控疏失時，邱國正表示，他並不認為如此。

有台媒指，橡皮艇若真成功偷渡等同海防破口，海巡署雖有機動雷達車，彌補固定岸際雷達涵蓋不到的雷達盲區，但審計部去年發現，各分署陣地因驗證開設不確實，有10多處雷達盲區陣地未曾前往架設驗證，海防恐怕早存有漏洞。

台灣西部的海岸線長，2016年10月4日，海巡署曾在台中高美濕地發現一艘快艇，船上遺留大陸香煙、礦泉水與8件救生衣，但當時未找到偷渡客。同年4月28日，浙江一名43歲錢姓男子划橡皮艇往金門前進，最後在小金門雙囗岸際被金門岸巡總隊查緝。

一名資深海巡人員透露，福建到台中港距離約180公里，時速80公里的海峽號，航程約2個多小時，周男駕駛有弦外機橡皮艇，時速不快，且台灣海峽中線海浪較大，要平安橫渡其實有難度，他認為可能先在大陸搭漁船，到海峽中線才充氣開橡皮艇到台灣。

一名漁民則說，台中港冬季浪高約2.15米，夏季浪高零點78米，這幾天西部海域小浪，橡皮艇是有可能從大陸開到台灣；且橡皮艇體積小，航行有時比浪頭低，海軍和海巡雷達回波不易發現。

中央社／聯合新聞網

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