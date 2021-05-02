做老師應該要充滿愛心和耐性，然而山東一名幼稚園女老師卻被揭發向年幼學童施虐，例如騎在學童身上將其壓倒在地，又把學童帶進沒閉路電視的廁所內毆打。警方接報調查，一度逃逸的教師亦已被行政拘留，更揭發她原來是無證老師，而涉事幼兒園亦被停課整頓。網民紛紛聲討校方和施襲者，批評她缺乏愛心，不配為人師表。

事發於上月30日，山東臨沂一間名為「谷瑞」的幼兒園，有幼童上體育課時跑去玩滑梯，被姓李的班主任抽起衣服帶進廁所，由於廁所內沒有閉路電視，疑李姓老師掌摑和拳打腳踢學童。而閉路電視亦拍到，29日李姓老師騎在孩童身上，將孩子壓倒在地，另一位老師目擊事件發生，但只是「掂行掂過」，沒有出手阻止。

老師施虐後，又恐嚇學童不可向家長告狀，結果被另一名家長聽到後揭發事件。李姓老師雖然一直否認，甚至在看過閉路電視片段後，還狡辯只是輕力撫摸學童頭髮，但解釋難以服眾，老師一度逃逸，家長亦就事件報警，更揭發她原來沒有幼師資格證。

警方周日（2日）發通告指，接報後已派出警力調查和搜集證據，已行政拘留47歲的李姓教師。而谷瑞幼稚園則被臨沂市羅莊區教育和體育局勒令停業，園方在過程中曾多次阻止家長觀看閉路電視片段，目前卻表示將會積極配合公安機關調查。

青蕉視頻／新浪微博

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