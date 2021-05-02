印度疫情慘況成為全球焦點。在北京多次聲稱要向印度提供醫療物資的同時，台灣昨日亦搶閘將首批援助送到印度。該批包括150部氧氣機及500個氧氣鋼瓶的物資，由中華航空貨機運往印度首都新德里，貨物包裝上貼有「來自台灣的愛」（Love From Taiwan）字樣標記。

蔡霞譴責政法委無人性

印度醫療物資緊缺，有印度影星投訴嘗試將氧氣機等物資運返印度時，在大陸受阻。中國駐印度大使孫衞東昨在Twitter發帖和影片，寫道「五一勞動節假期，中國一間製氧機製造商的工人正加班生產和包裝機器。這批製氧機很快會發往印度。」台灣外交部則表示，台駐印度代表處已聯絡印度政府，按印度的安排，由印度紅十字會收取物資，並強調印度為台灣重要的朋友及合作夥伴，台將繼續提供救援及醫療物資。印度駐台代表戴國瀾（Gourangalal Das）則表示，非常感謝台灣的友誼與協助。

在中國，早前政法委官方微博發文嘲諷印度疫情死亡人數風波仍未平息，雖然該帖文已被刪，網民質疑：「有膽發沒膽接受人民的評論？ 」官媒《環球時報》主編胡錫進亦發文稱，官方機構的賬號應當高舉人道主義大旗，表達對印度的同情；又呼籲官方機構賬號必須克制。

旅居美國的中共中央黨校前教授蔡霞則發聲譴責政法委毫無人性。她指，印度曾在中國疫情肆虐時援助中國，今次中共的嘲諷「毫不掩飾他們反人性反人類的邪惡本質」。

中央社/微博/Twitter