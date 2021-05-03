內地正在放五一假期，不過，5天的小長假才開始，各地景區人逼人。據內媒報道，5月1日至3日是江蘇南京總統府景區客流高峯期，平均每天入園人數將超2萬人，高峯時段約需排隊1小時。目前該景區已實行網上實名預約制，只有60歲以上長者才能在線下購票。夫子廟景區昨日則共接待遊客38萬人次，今天遊客的人數也將突破30萬，附近熱門餐館排隊2個小時以上，周邊酒店入住率已達峯值。

此外，昨日在內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼後旗的烏蘭哈達火山地質公園裏，北煉丹爐火山渣錐景區的山下道路，自駕遊車龍長達數公里。

不過，人多容易引發衝突。有網民昨日爆料指，四川阿壩州理縣畢棚溝景區內，因為觀光巴士太少，導致遊客長時間等待，圍着一輛觀光巴士大喊「退票、退票」。

據該網民曝光的現場影片顯示，景區公路上有一群人圍着一輛巴士，大喊「退票、退票」，有安保人員在旁維持秩序。拍片者說：「你看，大車（觀光巴士）都堵着不讓走。等了兩三個小時，都不讓走。」

有景區工作人員回應內媒查詢時稱，由於景區是盤山公路，有限速，車輛行駛較為緩慢；加上人流量較大，遊客等待的時間比較長，3日會增加車輛及聘請臨時司機。當晚，當地宣傳部門相關負責人表示，景區確實有服務欠善之處，當地已經在協調處理。

而在假期首日的1日，甘肅蘭州市水墨丹霞旅遊景區首次對公眾開放，下午約12點半，實際入園遊客已達2.6萬，全天遊客數量達3.5萬。由於停車場位置距離遊客中心路程近10公里，乘客要乘接駁車前往，接駁車難以應付龐大客流，引發部份遊客因滯留而不滿。

景區當晚向公眾致歉，承認運載力不足，1日下午起已啟動應急預案，實行分時預約，並緊急調配車輛，增加運載力。截至下午5時，景區已增加1,000多個臨時停車位，並且在停車場至遊客中心之間增派30多輛免費巴士轉運遊客。

據悉，蘭州水墨丹霞旅遊景區主打丹霞地貌、絲路文化等，自開園之日起到今年的7月1日，實行入園免費政策。在今次小長假期間，預計遊客最高接待量為2萬人左右。

今年五一計劃出遊的人數暴增，據交通運輸部數據顯示，預計假期期間全國客運量將達2.65億人次，業內更預料「爆發式出遊」將催熱五一黃金周。內地《經濟日報》聯合京東發佈的數據顯示，旅遊出行和居家消費迎來高峯，親子遊、長線遊、自由行，成為五一旅遊市場的主角。

報道指，由於6月的端午節假期與學生期末備考期重叠，許多家庭選擇在五一期間帶孩子外出放鬆身心。京東數據顯示，一系列具備家庭親子屬性的主題樂園、動物園等景點受到家長青睞，九寨溝、張家界、三亞的酒店及周邊遊的訂單量，量同比增長2倍；海昌、亞特蘭蒂斯、迪士尼等樂園的園區內酒店訂單量環比增長1倍以上。同時，同一個賬號預定兩間或以上房間的訂單量，也有超過80%的同比增長。

同時，親子遊對消費市場增長有明顯帶動作用，出行消費同比增長最高品類名單中，已婚人士消費能力強於未婚人士，游泳裝備、遮陽帽、旅行箱包、戶外裝備等品類受熱捧。

而截至目前，京東平台預定五一期間機票的訂單量同比2020年提升5倍，火車票同比2020年提升3倍。北京、成都、重慶、西安、青島，成為機票目的地上漲最多城市的頭5位，北京、武漢、青島、重慶、鄭州則成為火車票目的地上漲最多城市的頭5位。

在高鐵票、火車票「一票難求」下，以自駕為主的周邊遊成為不錯的選擇。京東數據顯示，4月17日至23日，京東汽車SUV搜索量呈現大幅上漲，環比增長200%以上。電單車品類的摩旅車型訂單量同比提升160%。與此對應的汽車維修保養消費也迎來爆發，五一前，京東京車會承接保養的訂單量環比增長130%，帶動機油品類銷量爆發。汽車貼膜、頭枕腰靠、汽車香薰等品類增長也都在7成以上。

江蘇新聞／央視財經／《新京報》／《經濟日報》

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