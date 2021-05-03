廣東東莞一間戲院的巨大螢幕，上周六（1日）中午被一名小男孩拳打腳踢而損壞，戲院已經報警。

報道指，一名小男孩當日在東莞市塘廈鎮某影城影院散場時，跑到螢幕前拳打腳踢，造成損壞。網傳影片見男孩在巨幕屏前踢了五腳，但不見有大人出來阻止。翌日，影院工作人員表示，螢幕損壞後已報案處理，指網傳「價值18萬元（人民幣，約22萬港元），家長要賠償」是謠言，但工作人員提出，螢幕是杜比全景CGS中國巨幕，差不多是這個價錢。

據工作人員表示，當日前來觀影的人較多，散場時人流也多，所以當日未能找到當事人。對於網傳賠償之類的，公司將會對造謠者採取法律措施。有關賠償方面，待找到當事人後，再找第三方機構作鑑定。工作人員又指，因為踢的是屏幕的最下端，所以影城還可繼續營業。警方則於周一（3日）發通報指，已找到涉事男孩的監護人，正引導雙方通過法律程序解決。

網民有咩講：「在家踢電視，大人管不管？」、「一定要公佈結果，合規合法，不要因為孩子小就放過他和他背後的家長」、「每一個熊孩子背後都有一個熊家長」、「一定要賠償到位」、「請給熊家長好好上一課」。

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