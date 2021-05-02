中國經濟發展迅速，但在繁盛背後卻是靠過度榨取勞動者的成果，就連五一勞動節假期，內地人仍不忘勞動。在河南開封的清明上河園景區，就有一名女遊客提着手提電腦走馬看花，她聲稱因為有工作要處理才這樣。片段被放上網後，網民無不感觸良多，慨嘆勞動階級仍不能擺脫剝削壓迫，希望能落實每天8小時工作。

網上片段所見，一名身穿漢服的女子和男友1日到河南開封清明上河園景區參觀，當時遊客眾多，身穿漢服的女子格外引人注意，因為她提着手提電腦，行走時不時低頭打字，相信正在處理工作。

女子男友表示，他們想趁着假期出來走走，而女事主則不願受訪，因為「讓領導看到我出去玩還幹活會完蛋」。

對此，不少網民認為是反映打工仔辛酸，即使假期時仍未能好好休息，部份網民亦感同身受，分享自己被要求加班或假期中要處理工作的經歷。有網民則要求8小時工作、加班補水，並且要有真正的雙休日，不要「前借後取」駁長假，可謂道出了不少打工仔的心聲。

內地加班風盛行，不少企業實行996工時制（即早上9時上班，晚上9時下班，每周工作6天），香港人力資源顧問公司董事總經理周綺萍就曾經表示，996工時制不合理，「根本生活唔到，好容易過勞死！」事實上，內地企業經常有工人懷疑過勞死，如去年12月拼多多一名駐新疆烏魯木齊的女員工，凌晨下班後猝死。

內地網民講啲乜：

喵了個咪的真頭大：我們要八小時工作制！

faceinthewind：每次休假還不是一堆人找我處理這處理那，不回訊息就直接打電話。

楊飯菜Ann呀：昨天晚上吃飯的時候，我就在處理稿子，我旁邊桌的女孩子一直在和客戶打電話，說方案甚麼的，然後我這邊處理好了，她那邊飯都吃不下。

過期段子：領導不會讓你加班，領導只會星期五給你佈置個任務，然後叮囑你周末好好休息，東西不急，星期一上班前給他看就行。

路cky：工人階級、勞動人民到底是不能擺脫剝削壓迫了。

新浪微博

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