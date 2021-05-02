涉嫌毆打女店員的中國籍比利時駐南韓大使夫人相雪秋，被多個網站指出她研習太極拳至少43年，近來更成為一名太極拳教練。大韓太極拳協會名譽主席兼總教練李燦對本報稱，學習太極拳可以幫助修身養性，並不理解為甚麼太極拳教練會引發如此嚴重的事件。

太極名家指動作不出色

在南韓和立陶宛的一些網頁上，有數個相雪秋擔任太極拳教練時的活動紀錄，由於相的丈夫，比利時駐南韓大使萊斯寇河在2012年至2015年時，擔任過比國駐立陶宛大使，因此立陶宛網路上也有其夫人的相關訊息。

李燦指出，透過立陶宛國際太極拳氣功協會2013年發佈的facebook影片來看，相雪秋的太極拳動作看起來並不出色，同時強調，鍛煉太極拳有助於陶冶品行，也能幫助軟化粗暴的性格變得溫和。李續說，相遭遇到的事件應該是可以透過充份的對話來解決，但引起如此大的糾紛，他覺得實在太過誇張，身為太極拳教練，也絕非好事一件。

然而，針對該名被攻擊的女店員有半張臉被夫人打到紅腫，李燦又向記者斷言，那並不能與太極拳的威力有直接關連，這要取決於個人的力道。

根據女店員丈夫提出的閉路電視畫面，相雪秋出手打對方巴掌一次，其丈夫也指出，儘管被攻擊的距離很短，但從臉部的紅腫程度看來，推斷她出手力道十分猛烈。

大韓太極拳協會成立於1991年，為一家在南韓積極推廣太極拳的公司法人。總教練李燦在1980年開了精武道館，在國際大賽中屢獲冠軍，也參加了香港的大賽。