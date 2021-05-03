暴雨強襲，中央氣象台昨晚發出今年首個暴雨藍色預警，預警於今晨6時仍然生效，預計今晨8時至明晨8時 ，四川南部、重慶東南部、貴州東部和南部、河南東南部、湖北南部和中東部、湖南中北部和西南部、江西北部、安徽中南部、江蘇南部、廣西北部、廣東北部等地有大到暴雨，其中湖北東南部、湖南東北部和西南部等地局部地區大暴雨（100至130毫米），部份地區伴有短時強降雨（每小時最大降雨量30至50毫米，局部地區可超過60毫米），局部地區有雷暴大風、冰雹等。

據內地媒體報道，重慶昨晚有特大雷暴雨，江北機場31個航班因此臨時備降其他機場，部份航班被取消。市區大量積水，車輛如船穿行在浪濤之中，有短片顯示，一輛的士被淹沒得僅露出車頂。重慶氣象部門預警，暴雨可能誘發山泥傾瀉、泥石流。

不少當地網民在微博發佈暴雨相關消息，形容昨晚狂風暴雨、雷電交加的可怕情況：「真的好大的雨，然後電閃雷鳴的，樹被吹彎了，鳥也在叫」、「昨（2日）晚的狂風暴雨真的嚇死人了，一直打雷把娃嚇醒哭了好久」、「（風）大到我都可以被吹走了」、「太嚇人了 打雷巨響，吵的我一點多才睡著 早上起來好多樹都吹斷了」。

有要搭飛機的旅客則抱怨：「也就是五點起來趕飛機，結果要在飛機上原地坐到11點才能起飛而已」、「今天（3日）的航班大多數都取消了。好吧！是你自願讓我多玩兩天，免費改坐2000塊錢（人民幣）一趟的飛機的」、「我下午的飛機，那我現在退了嗎？」

而在廣西，有網民亦表示：「廣西這也在下大雨嚶嚶嚶，昨天剛準備出門就要下雨了，於是趕緊回家，剛走進房門外面就天降大雨」。

此外，湖南省氣象台今早6時亦發佈暴雨黃色預警，預計今晨8時至明晨8時，長沙、株洲北部、湘潭、邵陽北部、岳陽、常德東南部、益陽、懷化、婁底部份地區將出現暴雨，局部地區大暴雨，並伴有雷暴、雷雨大風等強對流天氣。

四川內江市氣象台今早亦表示，昨晚該市有雷雨，市中區、東興區、隆昌市、威遠縣有中雨到大雨， 東興區個別地方暴雨。全市145個觀測站中暴雨站3個，大雨站31個；最大雨量在白合喻家溝，為72.5毫米。與此同時，雷雨期間普遍出現6級以上陣風，其中8級以上5站，隆昌市石燕橋安家達9級，為21.4米／秒。東興區白合鎮、平坦鎮部份地方出現冰雹。預計未來3天，內江市以陰天有陣雨天氣為主，氣溫下降。

新浪微博

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