南韓首爾女店員遭比利時駐韓大使的中國籍夫人掌摑而引發的外交風波,至今將近一個月,除大使代妻在Facebook道歉外,涉案女主角、太極高手相雪秋,事後聲稱中風入院,至今仍未公開露面。據悉,大使夫人已在上月23日出院。《蘋果》特約記者日前到訪事發服裝店,遇襲的女店員正受耳鳴及情緒困擾,無法受訪,但其丈夫對《蘋果》表示,妻子除受大使夫人掌摑外,後腦亦遭拍打,他批評大使的道歉「缺乏誠意」,不是大使夫人親自道歉,他們不會接受。

《蘋果》特約記者許東爀首爾直擊

大使夫人出手打人的短片曝光後,震驚韓國各界。據遇襲女店員的丈夫(匿名)憶述,事發4月9日下午2時26分,相雪秋進入首爾龍山區一間服裝店,其間她坐在店內的椅子上穿着鞋試褲,又試穿其他衣服,至下午3時24分離開。由於夫人不是常客,且在店內較隱蔽的死角試穿了許多衣服,店方懷疑她涉盜竊。他任職店員的妻子在一名男店員的提示下,接着朝夫人的方向追趕到店舖外,並說「excuse me, sorry」,夫人則對她說了幾句中文,但她聽不懂。經檢查後,她確認夫人的衣服沒帶標籤後,遂鞠躬致歉「I am sorry, my mistake, sorry」,之後返回店舖。

但此刻,被誤會盜竊的夫人一邊打電話,一邊折返店舖,發現懷疑她的女店員在櫃枱時,用英文對其破口大罵,更用力拉扯她,甚至出手拍打其後腦,說沒幾句話後,還大力出手掌摑旁邊另一位女店員。幾名在場顧客見到夫人的誇張行徑後,有一名顧客上前阻止,其他店員見狀亦即時報警。2分鐘後,警方到場。店員遭毆打事件爆光後,片中惡婦被韓國網民起底,原來是比利時駐韓大使萊斯寇河(Peter Lescouhier)的中國籍夫人相雪秋。

事件被廣泛報道後,比利時駐韓大使館在上月22日在社交平台發佈道歉聲明, 並表示大使夫人中風入院,暫無法配合警方調查。萊斯寇河也代妻道歉,文中使用韓文及英文,但所使用的韓文措辭並不是在韓致歉時常用的尊敬語,引起部份民眾憤怒。南韓外交部26日表示,大使直接致電當局告知妻子出院的訊息,並提到將來會協助警方調查事件。據悉,大使夫人已於23日出院。

「平時店舖有中國客人,大部份都十分客氣,將來對中國顧客的態度亦不會有所變化,且能理解大使夫人在被懷疑是賊的憤怒情緒,但她的暴力行為不能被合理化,把權威作為武器會使服務員承受極大的苦痛,希望類似事件不要再度上演。」據遇襲女店員的丈夫表示,妻子不僅被打致臉部紅腫,後腦亦遭嚴重拍打,但當地媒體只報道前者,因此他希望讓更多民眾理解事件的真相。他說,自己和妻子不在乎大使沒使用敬語,但在乎對方道歉「缺乏誠意」,因為不是施暴者道歉。比利時駐韓大使館上月28日回覆《蘋果》電話查詢,僅說將配合當地警方調查。但截止昨日,比利時駐韓大使方仍沒有絲毫動靜。

相雪秋1958年生於北京,中國名校畢業,在聯合國駐布魯塞爾辦事處的歐盟環境部工作了4年。2018年起隨丈夫萊斯寇河赴南韓。她在20歲時接觸太極拳,有太極教練聘書,先後在菲律賓、立陶宛、韓國等地擔任過太極拳教練。

