今天是「國際新聞自由日」，在中國重申「堅定維護以聯合國為核心的國際體系」下，在當日在湖北武漢第一線報道疫情的張展、陳秋實、方斌及李澤華等公民記者，至今不是在柙就是被管控。

自去年初武漢爆發疫情後，至少4名公民記者因在武漢封城期間透過各種管道報道當地情況，先後被逮捕、強迫失蹤，甚至判刑入獄。一年過後，這4人依舊尚未重獲自由。其中，陳秋實仍遭當局嚴加管控，方斌的案件毫無進展，張展則已被送入監獄。

張展囚上海被剝奪親人探望權

去年12月28日，37歲的張展遭法院以「尋釁滋事」判刑4年後，傳出已於今年2月底被轉往上海女子監獄服刑。熟知張展案件進展的消息人士說：「張展的媽媽在收到通知後嘗試到上海女子監獄探望，但她到了之後卻找不到張展，並被告知要打電話才能預約會見。她一開始打電話都聯繫不上監獄管理員，聯繫上後對方跟她說只能寄錢，不能寄衣服。」

消息人士表示，張展媽媽對於能否順利見到張展已不抱太多希望，「張展媽媽想寫信給她，也希望收到張展的來信，但監獄方也不讓張展這麼做。」而張展的律師曾於1月底最後一次探望張展，當時張展仍處於半絕食狀況，只靠乾糧、水果與水來維持最基本的身體需求。雖然與12月28日開庭審判前相比，張展當時的狀態已較為放鬆，但她不認同自己遭受非法待遇，仍抱持堅決的態度。

消息人士表示：「張展當時收到來自武漢朋友的明信片與祝福話語後，便向律師表示，如果自己能順利出獄，她希望到武漢與朋友拍照並回顧當時的一些經歷。她的律師也把最後一次會見的過程分享到微信，但該文章隨即遭封鎖。」

陳秋實在家受嚴密監控

35歲的陳秋實，去年2月初被警方從武漢帶走，之後便一直與外界失去聯絡。去年9月，熟知陳秋實情況的內地網紅徐曉冬，早前在自己YouTube頻道上稱，陳秋實當時仍被監管，但他本人在一個安全地方。及後，有消息人士透露，陳秋實已被送回山東青島父母家中，但仍受到當局嚴密監控。

徐曉冬隨後亦指，陳秋實在父母的照顧下，精神已恢復不少，身體也非常健康，目前也能透過上網、看電視或報刊了解外界情況，但他現階段仍不便與外界接觸。

方斌家人拒外界繼續關注

同樣在去年2月初被武漢警察拘捕的47歲公民記者方斌，是外界所知消息最少的一位。一名持續關注方斌案件的消息人士表示，方斌家人在他被捕後，一直拒絕外界關注案件。據知，目前沒有律師代理方斌的案件。

他說：「有些武漢的朋友去找過方斌的姐姐，但方斌的姐姐甚麼也不說，甚至對朋友都拒之門外。我不知道方斌的案件有律師代理，但至於家人或方斌本人是否有請律師，這我就不知道了。」

消息人士指出，由於方斌個性較倔強，所以他擔憂方斌的案件可能不會朝太好的方向發展，「如果他不向當局妥協，那結果不會太好。如果他能委婉一些，甚至做出讓步，那他的情況可能會好些，或許會像李澤華或陳秋實那樣很快可以出來。但他如果一定要堅持自己是正確的，那他出來的可能性是很低。」

李澤華長期被禁錮老家

至於25歲李澤華，與陳秋實一樣傳出被當局控制在老家。長期關注這幾位公民記者案件的維權律師李大偉認為，他們是否能完全恢復自由後繼續維權，都取決於他們個人。他說：「如果他們把維權作為事業或奮鬥目標，那他們可以義無反顧的去做。但如果他們受到打壓後，心裏產生某種障礙或感受到來自家庭跟社會的壓力，他們可能認為繼續維權對自己不利，所以選擇放棄。」

德國之聲

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