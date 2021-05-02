美國駐法國大使館早前邀請台灣駐法代表進入官邸午餐，是美台自1979年斷交以來首次。中國駐法大使館昨在官網回應，指台灣是中國不可分割的一部份，堅決反對美方的行為，促美方立即停止任何形式的美台官方來往。

華護衞艦入東海 日台監視

中國駐法大使館昨在官網以「回應記者提問」的方式，評論早前台駐法代表吳志中與美代理駐法大使阿傑勒（Brian Aggeler）在官邸會面一事。中國駐法使館發言人指，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份」，斥美方行為縱容「台獨」勢力，中方對此堅決反對。發言人敦促美方立即停止任何形式的美台官方來往，以及停止利用台灣問題破壞中美關係，又指美方的「小動作」改變不了中國政府在台灣問題上的堅定立場。

另外，根據日本防衞省統合幕僚監部報告，中國解放軍導彈護衞艦「濱州號」上周五（4月30日）起，連續兩日在台日附近海域出現。濱州號上周五凌晨先在宮古島東北150公里出現，沿宮古水道向東南航行，進入太平洋，日方派出預警機和護衞艦監視。到了前日，濱州號經過台灣基隆和日本沖繩縣「與那國島」之間的海域，北上進入東海，日本海上自衞隊護衞艦和台灣的基隆級驅逐艦分別監視濱州號。據稱，這是防衞省首次公佈中國軍艦通過與那國島與台灣之間海域。

對於早前解放軍航母山東號在南海進行訓練，解放軍海軍發言人高秀成昨指，例行訓練是根據山東號編隊的年度工作計劃，他強調中國海軍日後將按計劃常態化組織類似演訓。

中央社/央視