兩岸疫情最新數字：大陸昨（2日）新增11宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為上海5宗、廣東4宗、內蒙古1宗、四川1宗；累計確診病例90,697宗，死亡病例共4,636宗。台灣再增2宗本土確診個案，累計確診1,145宗，死亡個案12宗。

台灣疫情升溫，華航客機機師及台北諾富特華航桃園機場酒店群組，至今已累積24病例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，新增2宗本土確診病例。其中1人為40多歲台籍男子，是機場防疫旅館承包商的工作人員；另1人則為澳洲檢出陽性機師之同住家人，是一名10多歲的印尼籍女性。

因應華航諾富特群組情持續延燒，疫情指揮中心檢視防疫旅館相關規定後做出部份調整，副指揮官陳宗彥表示，今天與民航局、觀光局、北區區管、機場公司共同檢討，就外籍航空國籍航空的機組人員檢疫措施，檢視所有外籍機師、台籍機師自機場入境防疫旅館的所有流程，與檢疫旅館的管理後，宣佈外籍機組員防疫旅宿將以1家為原則，由民航局與桃園市政府共同研議；台籍機組人員入住的防疫旅宿將由民航局規劃，並與桃園市政府整體檢視。

行政院長蘇貞昌則於上午11時召集衞福部長陳時中等官員開疫情會議，並在會中裁示，要求指揮中心檢視現行防疫工作需要再加強之處，以增強防護手段，與地方政府攜手合作，並且嚴格執行到位。

由於群組中的1136曾搭乘大眾交通工具至新北市永和的餐廳用餐，鄰近該餐廳的永和區永平國小今緊急發佈公告，取消周六（8日）舉辦的校慶，並告知師生加強相關防疫措施，同時將於今天下午5時至6時進行校園全面消毒。嘉義中正大學則因有4名師生曾接觸過確診者，雖然採檢均為陰性，校方仍不敢大意，今於校區內大樓紛紛拉上封鎖線，只留單一出口進行體測溫度及消毒，更出動口罩感測器，如未戴口罩會立刻通報。

雖然群組的1129的足迹都在嘉義縣和雲林縣，但嘉義市政府也準備提升防疫層級，傳統市場從即日起至5月底禁止提供民眾試吃，另遊客到文化路等夜市或觀光景點，沒飲食時都要強制戴口罩。嘉義市政府今也針對嘉義火車站進行全面消毒，同時要求醫療機構加強詢問接觸史、活動史，提高警覺加強通報採檢，同時執行防疫旅館總體檢，並加強市區巴士、公共自行車等公共運具的清潔消毒。

雙北市亦因有確診者足迹，引發疫情擴散疑慮，目前北市居家隔離已達252人創新高，台北市長柯文哲更指「這一兩天敵情不明」，呼籲市民要戴好口罩。他今早親自舉辦北市防疫記者會，指台灣疫情到現在為止情況還好，市府的大戰略還是保持滾動式修正，有問題破洞補起來就可以。副市長黃珊珊則指，因尚未出現本土感染源，因此北市暫時不提升防疫階段，針對案1134、1136經過的地區，市府都已經在5月1日完成消毒，會監察後續發展。

針對此次群組感染，有專家表示已進入社區感染階段，可能有多點爆發隱憂。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日上午出席媒體人周玉蔻的廣播節目，指目前還在社區感染邊緣，並強調華航機組員擴大篩檢已沒有再發現新個案，對社區威脅已經非常低。

不過，他亦坦言，目前風險較高的是諾富特的員工，包括1120的主管，1127女員工、1128男員工、1129女員工等人，以及昨日新增的1129的兒子、丈夫、女兒，其中，1129的丈夫是退休人士，平時大多在家活動範圍較少，但兒子、女兒都在上班中，且都有搭乘大眾運輸工具，足迹也較廣，指揮中心比較擔憂會對造成社區影響。

陳亦提到，目前從案1101、1102發現，病毒的3個位點有所不同，代表可能是多點傳播進來，要追蹤來源較難。

台灣《蘋果新聞網》

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