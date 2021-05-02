南韓女店員遭比利時駐韓大使的中國籍夫人掌摑而引發的外交風波，至今將近一個月，除大使代妻在facebook道歉外，涉案女主角、太極高手相雪秋，事後聲稱中風入院，至今未露面。據悉，大使夫人已在上月23日出院。《蘋果》特約記者日前到訪事發服裝店，遇襲的女店員正受耳鳴及情緒困擾，無法受訪，但其丈夫對本報表示，妻子除受大使夫人掌摑外，後腦亦遭拍打，他批評大使的道歉「缺乏誠意」，不是大使夫人親自道歉，他們不會接受。

《蘋果》特約記者許東爀首爾報道

大使夫人出手打人的短片曝光後，震驚南韓各界。據襲女店員的丈夫（匿名）憶述，事發4月9日下午2時26分，相雪秋進入首爾龍山區一間服裝店，其間她坐在店內的椅子上穿着鞋試褲，又試穿其他衣服，至下午3時24分離開。由於夫人不是常客，且在店內較隱蔽的死角試穿了許多衣服，店方懷疑她涉盜竊。女店員朝夫人的方向追趕到店舖外，並說「excuse me, sorry」，夫人則對她說了幾句中文，但她聽不懂。經檢查後，她確認夫人的衣服沒帶標籤後，遂鞠躬致歉「I am sorry, my mistake, sorry」，之後返回店舖。

韓民使館前抗議

但此刻，被誤會盜竊的夫人一邊打電話，一邊折返店舖，用英文對女店員破口大罵，更用力拉扯她到外衣，甚至出手拍打其後腦，說沒幾句話後，還大力出手掌摑。幾名在場顧客見到夫人的誇張行徑後，有一名顧客上前阻止，其他店員見狀亦即時報警。2分鐘後，警方到場。店員遭毆打事件曝光後，片中惡婦被南韓網民起底，原來是比利時駐韓大使萊斯寇河（Peter Lescouhier）的中國籍夫人相雪秋。事件引發南韓人憤怒，有民眾到比利時駐韓大使館前抗議。

事件被廣泛報道後，比利時駐韓大使館在上月22日在社交平台發佈道歉聲明， 並表示大使夫人中風入院，暫無法配合警方調查。萊斯寇河也代妻道歉，文中使用韓文及英文，但所使用的韓文措辭並不是在韓致歉時常用的尊敬語，引起部份民眾憤怒。南韓外交部26日表示，大使直接致電當局告知妻子出院的訊息，並提到將來會協助警方調查事件。據悉，大使夫人已於23日出院。

不用敬語 沒親致歉

「平時店舖有中國客人，大部份都十分客氣，將來對中國顧客的態度亦不會有所變化，且能理解大使夫人在被懷疑是賊的憤怒情緒，但她的暴力行為不能被合理化，把權威作為武器會使服務員承受極大的苦痛，希望類似事件不要再度上演。」據遇襲女店員的丈夫表示，妻子不僅被打致臉部紅腫，後腦亦遭嚴重拍打，但當地媒體只報道前者，因此他希望讓更多民眾理解事件的真相。他說，自己和妻子不在乎大使沒使用敬語，但在乎對方道歉「缺乏誠意」，因為不是施暴者道歉。比利時駐韓大使館上月28日回覆本報電話查詢，僅說將配合當地警方調查。但截至昨日，比利時駐韓大使方仍沒有絲毫動靜。

相雪秋1958年生於北京，中國名校畢業，在聯合國駐布魯塞爾辦事處的歐盟環境部工作了4年。2018年起隨丈夫萊斯寇河赴南韓。她在20歲時接觸太極拳，有太極教練聘書，先後在菲律賓、立陶宛、南韓等地擔任過太極拳教練。