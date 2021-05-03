大陸一名男子自稱「為投奔自由」，利用橡皮艇從福建石獅市偷渡到台灣，但他所描述的過程疑點重重，被質疑另有所圖，事件再度引起島內民眾對中共滲透的恐懼。事實上，兩岸自「三通」（通郵、通商、通航）後，間中仍傳出大陸人橫越台灣海峽偷渡到台灣的事件，亦曾有異見人士為逃避迫害而冒死出走台灣。1990年代初，大陸偷渡潮異常猖獗，台灣當局曾將76名涉嫌偷渡的福建漁民逮捕並封艙遣返，卻導致25人缺氧死亡，一度震撼兩岸。

曾幾何時，大陸人從福建沿海乘坐漁船偷渡往台灣，時有發生。台灣在1987年宣佈解除戒嚴（解嚴）前，海防安全由軍方負責，當時大陸船隻不管漁船或其他非武裝船隻，一律視為敵船，以武力驅離，因此大陸船隻根本不敢輕越海峽。但自「解嚴」後，海防重任交由警方負責（海巡署在2000年才成立），不再以重炮火力對待越界的大陸船隻；再加上當時兩岸民間交流漸多，很多大陸人羨慕台灣社會經濟發達，這亦刺激當年不少大陸人冒險偷渡到台。

資料顯示，1987年至1990年間，台灣緝捕到的大陸偷客逾1.1萬人，並截獲至少596艘涉及偷渡活動的漁船，而且情況日益失控。台灣方面開始擔心，連串偷客事件是大陸有意鼓動，甚至策劃，派人假扮「投奔自由」的偷渡客滲透台灣。島內甚至有輿論認為，大陸為了解放台灣，不論是武力還是和平演變，以大舉偷渡方式滲透台灣絕不足奇。事實上，當年截獲的大陸偷渡船隻中，曾發現過武器、炸藥及毒品；不少大陸偷渡客更涉及台灣不少嚴重刑事案件。

事實上，法務部調查局當年曾撰寫「中國大陸對台灣的統戰策略」的調查報告，直指大陸用偷渡方式滲透到台，發展「島內力量」，已危及島內安全。而台灣當局當時無計可施，除了呼籲大陸方面制止偷渡潮以外，曾一度揚言迫不得已時會擊沉偷渡船隻。

1990年7月，台灣將76名涉嫌偷渡的福建漁民逮捕並封艙遣返，致使25人缺氧死亡。1個月後，台灣警備總司令部再將50名漁民原船遣返，其後因發生撞船事件，導致21失蹤或死亡，兩宗事故在兩岸間做成極大震撼。同年9月，兩岸終於透過紅十字會簽訂「金門協議」，承諾互相遣返偷渡客，才逐漸令偷渡潮退卻。兩岸關係隨後逐步改善，自「三通」（通郵、通商、通航）後，已甚少發生大陸人冒險橫越台灣海峽，但間中仍有蛇頭安排大陸女子坐船偷渡到台灣賣淫。

不過，過去亦偶然會有大陸人從福建廈門等地，偷渡往距離大陸較近的台灣外島金門或馬祖。2019年7月至8月，金門接連有大陸人從廈門偷渡到當地。其中，一名為姓常的山東青年帶三個膠水泡和一個浮波，自廈門游泳7小時到金門，供稱自己在大陸受監控迫害，一直想到台灣受阻，只好游泳「自由行」。

《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）