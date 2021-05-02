內地打壓宗教力道不斷增強，北京錫安教會近日有兩名傳道人被拘，其中一人被指「非法集會」，遭行政拘留10天，另一名女傳道人罪名未明，但因她負責教會財務，擔心當局會藉拘押她來盤問教會財務狀況，羅織罪名針對教會。

封殺多個與聖經有關賬戶

一直協助中國維權人士的對華援助協會指，北京錫安教會上周五（4月30日）起，連續兩日發放緊急代禱信，第一封指傳道人郄（粵音：隙）佳富上周三（4月28日）被北京警方帶走，並以「非法集會」罪名行政拘留10天，罰款500元人民幣（約599港元）；第二封代禱信指女傳道人黃春子在郄佳富被帶走的同一日也被拘押，親人目前仍未收到官方的拘留通知書，未知其罪名。據報，黃春子在教會內負責財務事宜，擔心當局企圖盤問她教會的財務狀況，藉此羅織罪名。

錫安教會是北京最大的家庭教會，2018年被查封，該教會主任牧師金明日也被限制離境，但網上事工仍在進行。

另外，兩個向中國基督徒提供神學資訊的微信號上周突遭當局關閉，對華援助協會會長傅希秋指，《宗教教職人員管理辦法》本月生效，加上當局封殺多個與聖經有關的微信號，顯示中共新一波打壓教會的運動已經開始。

宗教事務局前日公佈《宗教院校管理辦法》將於9月實施，這項《辦法》將針對由宗教團體舉辦的全日制教育機構，明確設立條件，並規定教師和學生的權利義務等。

自由亞洲電台/對華援助協會