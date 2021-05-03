33歲大陸周姓男子4月30日深夜乘着橡皮艇成功偷渡到台灣，在台中港上岸2小時後才被工人林學賢等人發現，林男事後接受台媒訪問，指當時他拿了飯盒給周男食用，並通知了自家老闆，老闆隨即報警。林男直言，周男駕駛橡皮艇一路暢行無阻進台中港，「真的太扯（荒謬）了！」

31歲的林學賢家住南投竹山，在台中港開挖土機處理煤炭，4月30日晚上約10點半，他和同事準備下班，經過西碼頭堤防時，聽見一名男子喊：「喂！」他即用台語問：「你在上面（堤防上）幹嘛？」周男以國語回說：「我花11個小時從中國開橡皮艇來台灣發展！」

林男說，周男表示自己已在西碼頭約2小時了。他見周男好像沒吃東西，就回貨櫃休息區拿了個飯盒給他食用，並向黃姓老闆報告此事。

林男指，因為疫情，他不太敢靠近偷渡來的周男。周男說堤防太高不敢跳，他就在下方開車引導周男到有階梯的地方，走下堤防，並將飯盒放在堤防的階梯上，讓周男自己拿去吃。

因不相信周男是駕駛橡皮艇偷渡，林學賢還一度爬到堤防察看，看到周男停在岸邊的橡皮艇才相信。但周男一路暢行無阻，海巡及岸巡人員等都未發現，他坦言：「真的太扯了！」

《自由時報》

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