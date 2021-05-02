美國總統拜登即將上任100日之際，上周三首次發表國會演說，花不少篇幅講述他與習近平關係，以及要應對北京的挑戰。很明顯，他是要擺習近平上枱，以推動其二萬億美元基建大計等內政。

他的演講主題是危與機，先是講述多項重建美國的大計，以祈在廿一世紀的世界競爭中勝出，然後開始提及中國。他重複不久前接受訪問時所說的曾跟習近平有過24小時私下討論（private discussion）等，曾向習近平明確表達美國不會無視任何國家公然侵犯人權，也不會背棄盟友。拜登又向習近平表示美國歡迎競爭，也會維持在印太地區的強大軍事影響力，這不是挑起衝突，而是要避免衝突，同時將全力捍衞美國利益，反對不公平貿易行為，包括國家補貼和國企竊取知識產權等。

他又形容習跟其他獨裁者想法一樣，就是民主政體在21世紀無法與專制體制競爭，因民主體制需長時間凝聚共識。

在國會的首場演講說這些話，了無新意，似乎也跟其執政大計無關。不過細味之下就知拜登的老奸巨滑。所謂外交，其實是內政延續，他在國會大談外交，其實是推動內政。拜登就任後推出不少具爭議政策，從移民及人口政策、萬億基建、富人及大企業大幅加稅等，以他自前的民望很難如期落實。於是，他借習近平過橋，以中國威脅論來推動內政。

他不斷提到中國在急速追上來，就是要美國人感受到威脅；他將習近平所說的專制及民主政體之爭講出來，就是要提升美國人及國會議員的危機意識。只要美國人認清有一個強大的敵人或對手在後面，就會拋棄成見、團結一致，這樣才能應對中國的挑戰，才有可能在與中國的競爭中保持優勢，才能真正的關注人權自由、捍衞美國和盟友的利益。將北京描繪成巨大威脅，又表明不會就中國侵犯人權及自由的問題沉默，都極符合民主黨左翼及共和國右翼的胃口，這樣去凝聚兩黨共識，遠比他誇誇其談如何重建美國，有效得多。

資深傳媒人

潘小濤

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