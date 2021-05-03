匈牙利政府早前與中國上海復旦大學簽署協議，將在首都布達佩斯興建歐洲聯盟（EU）首座中國大學海外分校。不過，布達佩斯市長明確表示反對，並警告這項計劃構成嚴重國安風險。

匈牙利創新與科技部上月27日宣佈，已和復旦大學簽署策略合作協議，準備在布達佩斯市中心南邊興建一座大型校區，預留給復旦作為唯一海外分校，料將在2024年啟用。

據美聯社報道，匈牙利官員強調，排名居全球前100的復旦大學，將協助提升匈牙利高等教育水準。這所復旦大學分校將招收6,000名匈牙利、中國和其他國籍學生，並且會為匈牙利帶來中國的投資和研究計劃。

但匈牙利獨立調查記者中心Direkt36，依據取得的政府文件披露，這座復旦大學分校造價估計達18億美元（139.8億港元），比匈牙利政府2019年的高教總支出13億美元（100.9億港元）還多，且經費來源包括向一間中國銀行貸款15億美元（116.5億港元），批評這大規模投資計劃為匈牙利納稅人帶來過重財務負擔，同時顯示匈牙利右翼國家主義總理奧班（Viktor Orban），與俄羅斯和中國的專制政權拉緊關係。

由於復旦大學承諾效忠中國共產黨，布達佩斯市長卡拉克松尼（Gergely Karacsony）反對設校計劃。他說：「政府想引進的一所大學，雖然國際間認為是一所認真的學校，但它的規章明定須呈現中共的世界觀。我們認為這則投資計劃具有非常嚴重的國家安全風險。」

匈牙利智庫「政治資本」（Political Capital）主任克瑞柯（Peter Kreko）亦指出，此計劃是中國透過教育和投資計劃拓展軟實力和影響力的行動之一。他認為，設校計劃恐為間諜活動開啟大門。克瑞柯表示：「匈牙利短短幾年內已成為宛如俄羅斯和中國間諜的活動中心，原因是情治當局缺乏阻擋外國惡勢力的意願。」

復旦大學預定分校校址所在的布達佩斯行政區區長巴蘭尼依（Krisztina Baranyi）表明，她將發動地方公投阻止建校計劃，因為這項投資計劃未顧及首都市民和學生的利益。巴蘭尼依說：「沒有溝通。他們沒讓我們參與任何討論。我想公投是我們表示不同意這件事的唯一方法。」

美聯社／中央社

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