上海市日前舉行村居黨組織换届，當地4,000多個居民區出現了51名「90後」書記，而在1,000多個行政村裏，亦有越來越多「90後」的村黨支部書記（村支書）。內媒同日（2日）指，年輕人現時不單止參與社區治理，甚至成為當地的基層治理單位的「掌門人」。

在內地，一般民眾很難相信「90後」能勝任社區幹部，因為這職位一向多由大媽擔任。28歲的同濟滬西居民區書記俞浩泉，自去年底上任後就一直被當地居民評頭品足，指其「就是有點不大像書記」；俞浩泉對此表示好笑又無奈，「我只是穿了一件普通的牛仔襯衫，打了一點髮蠟而已。哪裏不像『書記』？」

俞浩泉稱，感到自己上任後，「原來老書記和居民的那種親密關係就斷掉了，可能老居民覺得和我有代溝，家長里短也不會找我抱怨。」後來他想起師傅梁慧麗的一句口頭禪，「遇見居民要熱情，接待居民要有感情，解決問題要真性情」，去年底上海遭遇寒潮天氣，俞浩泉於是到區內調查老人使用水電煤的情況，發現其中住在二樓的獨居老人沒有回應，他其後用梯子爬上老人家中，發現對方安然無恙。雖然事件鬧出了烏龍，但俞浩泉卻因此獲居民肯定。

俞浩泉又表示，「90後」書記的職業價值觀念與前輩有所不同，「我可以加班，但不能不讓我睡懶覺。我可以24小時接聽居民的電話，但如果沒有甚麼火燒眉毛的事，我希望第二天上班再解決。我很佩服前輩，也想做一個好書記，但始終不可能超越她。」

報道又指，上海去年年中向高校招聘約1,000個社區幹部，雖然吸引大量年輕人應徵，但當中不少人才會在短時間內跳槽，但人才培養成本高、流失率高，建議社區崗位要留人，必須着重年輕一代的物質和精神需求；要進一步發展數碼化手段，將基層社區幹部從繁碎的事務性工作中解放出來，給他們更廣闊的創新創業舞台；以及要進一步提高基層社區幹部待遇等。

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