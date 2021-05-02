台灣疫情繼續擴大，昨再增四宗本地確診個案。被視為防疫重鎮的桃園市，由軍方派出「三三化學兵群」，對前往華航園區全面深化消毒。有醫生表示，疫情已入侵社區。

陸軍化學兵消毒華航園區

由中華航空機師群組引爆的新一輪疫情仍未受控，昨日中央流行疫情指揮中心公佈多四宗確診個案，其中三宗的患者，與早前另一名在隔離酒店房務部工作的本地確診患者為同住家人；另一宗個案的確診者，則是華航貨機機師的五歲女兒。四名患者中，有人曾乘搭巴士、捷運及到餐廳進餐。台北捷運表示，昨晚收車後進行消毒，特別是確診者曾出入的三個車站，會以大型機器消毒。確診者曾乘搭的巴士亦會消毒。

桃園市政府環境清潔稽查大隊及隸屬台灣陸軍的三三化學兵群，昨亦前往華航園區，對華航行政中心、組員中心、訓練中心三棟大樓全面深度消毒及清潔。作為隔離酒店的台北諾富特華航桃園機場飯店，因指揮中心仍需用作採樣檢測，故暫未安排消毒。華航表示，園區內各單位5月起實施分組在家工作，以減少人員接觸。台北市立聯合醫院胸腔內科醫生蘇一峰表示：「疫情現在就是進入桃園社區裏了！」目前華航機師染疫傳播鏈，已共導致20人確診。其中11人為機師，4人為酒店員工。

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