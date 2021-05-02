中韓關係因中國籍比利時駐韓大使夫人相雪秋打人事件，再起波瀾！不少韓國人認為，這是中國客人的無理行為之一。就讀研究院的A先生表示，「那實在是太過野蠻，好像近期的新冠肺炎，中國都在擾亂國際秩序」；韓國延世大學學生B先生與C小姐異口同聲表示，那種行為是不可原諒，儘管相雪秋有外交豁免權免於受罰，但是應該負起道義責任。

韓國英文廣播台評論員Z小姐25日向《蘋果》表示，大使夫人相雪秋太無恥了，比利時大使館也同樣無恥！外交官的特權不代表有拒絕道歉的權利，也不可以當街出手掌摑人家。由於中國對韓國進行文化侵略，例如主張泡菜、人蔘雞湯等都是源於中國，一些韓國藝人還莫名被冠上中國身份，因此目前很多南韓人對中國十分反感，甚至厭惡。

曾任職大學教授的張永喆向《蘋果》表示，大使夫人打女店員事件太令人震驚，就報道稱當女店員追上前詢問對方時，相雪秋講了幾句在當地不通行的中文，認為衝突或源於雙方溝通不良。但張永喆也強烈抗議，相雪秋的暴力行為本來就不符合外交慣例，根本污辱了駐在國民眾，也無視當地風俗習慣。

特約記者許東爀

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