為解決全球晶片荒，台積電早前宣佈批出總值28.87億美元（約224億港元）在江蘇南京的廠房擴產28奈米晶片製程，不過大陸通訊業分析師項立剛卻強烈反對，並指台積電的擴產是要以較便宜的價格打擊大陸的晶片公司，還說這是「斷子絕孫」的事。大陸科技媒體「芯智訊」其後發表文章，狠批項立剛的言論「無知」、「胡扯」，並強調這實際上是「危言聳聽」。

台積電早前批出總值28.87億美元的資金預算，將用在擴產南京廠的產能，預估將擴增月產能達4萬片。中國工信部咨詢專家項立剛後來在「新浪財經」撰文，稱台積電是想以高端晶片控制、低端晶片傾銷，壓制、搞垮中國晶片產業，又指台積電在南京擴產，除了能成功解決成本問題，將直接衝擊晶片製造企業的生存，甚至能影響國家發展戰略，「我強烈呼籲相關政府部門進行研究、審查，保護大陸晶片製造企業，防止台積電的市場壟斷行為」。

項立剛的分析文章引起大批網友討論，有留言稱「必須反制，太惡毒了。說明台積電鐵了心要當美國幫兇，打擊大陸晶片企業」、「這是拿大陸人當傻瓜吧，這不是惡意傾銷麼」。不過大陸科技媒體「芯智訊」於上周一（4月26日）就狠批項立剛的言論「無知」、「胡扯」，稱沒想到網路還有不少自媒體傳播，「有些還添油加醋的各種情緒渲染，搞得網上一大群不明真相的群眾跟着反對台積電南京擴產」，又指項立剛的觀點看似有道理，但實際上卻是「危言聳聽」。

對於台積電南京廠28奈米製程廠擴產，會對國產晶圓代工廠形成強力壓制，從而擊垮國內晶圓代工廠？「芯智訊」痛批這完全是個無知的笑話，「目前國內除了台積電南京廠之外，能夠提供28奈米工藝代工服務的也只有中芯國際和華虹宏力，雖然看上去台積電在南京擴產28奈米工藝，可能會對中芯國際和華虹集團等形成競爭壓制，但實際上這幾間聚焦的產品類型和客戶群都有着一定的區隔」。

對於項立剛呼籲制止台積電南京廠擴產，「芯智訊」則反問「難道阻止台積電南京廠擴產，台積電就無法在其他地方擴產28奈米工藝，無法與大陸的晶圓代工廠競爭了嗎？這顯然是在掩耳盜鈴」，並指出台積電還可以選擇去日本，甚至歐洲、美國也都會很歡迎，「把台積電趕走，根本無法避免競爭……在半導體製造領域，台灣是絕對的屬於全球領先地位，半導體製造人才也是非常的多」，擴產反而有助於培養半導體製造業的人才。

「芯智訊」最後表示：「台積電加碼投資中國大陸，我們不僅不應該反對，還應該歡迎更多的半導體製造廠商來中國大陸設廠，而不是將他們拒之門外，推向美日歐。中國目前一大批優秀的晶片設計企業，包括華為海思的成功都是離不開台積電的協助。即便是受美國禁令影響，台積電無法為華為代工，但是其仍然可以利用其先進工藝為國內眾多的優秀的晶片設計公司提供代工服務，以助國產高端晶片提升產品的競爭力。我們切不可把可以團結的對像給幻想成『敵人』。」

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