內地繼續「大躍進式」利誘民眾接種疫苗。繼早前各地先後推出贈送雞蛋、食用油、牛奶，甚至景點門票等措施，吸引居民打疫苗後，上海市虹口區針對年輕一代「追星族」，請來女團SNH48擔任「宣傳大使」。接種者不但可在SNH48星夢劇院打疫苗，接種完畢後，更可親身見證偶像為自己蓋印章。截至4月30日，全國累計報告接種2.65億劑疫苗，接種率僅18.9%，能否達到今年6月40%接種率的目標，仍有待觀察。

提高疫苗接種率在內地已變成「政治任務」，地方政府各出奇謀吸引甚至爭奪接種者。早前有身處無錫的微博用戶表示收到當地多區的接種中心發來短訊，通知他接種疫苗。該用戶笑言「自從打疫苗送雞蛋，這麽多地方都要請我，我感受到前所未有的榮幸」。為了吸客，當局絞盡腦汁，上海虹口區更突破送贈品的框框，日前推出「SNH48喊你打疫苗」活動。

虹口區官方微博上月30日發文，稱特別邀請「大型女子偶像團體」SNH48擔任虹口區公益宣傳大使，共同推廣疫苗接種。虹口區「文明辦」發佈的宣傳品，可見SNH48其中五名成員身影，標題則是「共築免疫屏障 你我一臂之力」。

成都缺貨 滬被斥存量過剩

該活動將於明日（4日）開始一連兩日舉行，虹口區政府會安排「愛心接種車」到SNH星夢劇院門口「為各位粉絲提供免費接種服務。凡在活動期間現場接種成功的粉絲均可在本人觀演護照中加蓋『共築免疫屏障主題印章』一枚」。SNH48兩名團員，費沁源及李佳恩會親自到場，為粉絲蓋印。多名SNH48宣傳大使亦親自拍片，呼籲民眾接種疫苗保護自己。

當局破格動用偶像宣傳打疫苗惹來網民熱議，有網民稱本來有計劃打疫苗，現聽說偶像有機會到場，「我立馬衝」。不過，也有網民嘲諷上海疫苗存量過剩，當局為催谷打疫苗無所不用其極，「懷疑下個月虹口區會派SNH48全員蓋章，家住外灘的姚明也是時候出來動員了」。

此外，也有網民斥各地資源不均，「上海朋友們從送米送油已經到SNH48蓋章，成都到現在卻還缺疫苗。」

3月接種率遠低於英美

今年3月中國工程院院士鍾南山均表示，內地需大規模接種疫苗以達成群體免疫。疾病預防控制中心主任高福明言，中國的目標是今年年底達成全國70%至80%人完成接種疫苗。當時中國疫苗接種率遠低於美國、英國及德國等國家。自3月下旬起，各省市加速打疫苗的手法層出不窮。送雞蛋、牛奶、洗衣液、麵條、紙巾等食品及日用品已成家常便飯。青島有社區更為吸引長者打疫苗，附送免費身體檢查套餐。在北京，連景點地壇公園門票也成為打疫苗後的禮品，不過有人就笑稱獲贈的兩張門票，每張價格僅兩元。

新浪財經/微博/《每日經濟新聞》