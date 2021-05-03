周一 （3日）是世界新聞自由日，今年的主題是「Information as a public good」，強調訊息與虛假訊息、仇恨言論、娛樂訊息和數據訊息等其他傳播內容間的重要區別。美國漢學家林培瑞（Perry Link）對美國之音表示：「中國國營媒體在美國的一些僱員，他們很多實際上不是記者。」 「只能說是特務。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上周三與外媒就新聞自由議題舉行線上會議時，就直接點名北京玩「兩手策略」，透過國營媒體及平台， 向海外進行宣傳和造謠，企圖干涉或破壞民主，同時限制在中國的新聞與言論自由。對此，美國漢學家林培瑞（Perry Link）表示相當認同。

他更語出驚人地表示，在美國的一些中共官營媒體的僱員，「很多實際上不是記者。」林培瑞認為中國也有良心記者，但派到美國赴任擔任記者的人，「當然我不能說所有，一部份，我不知道有多少，至少有一部份，只能說是特務，不是記者。」

林培瑞教授認為，現在中美雙方在媒體佈局上是相當不對等，他肯定地指出中國在利用美國的自由空間，在美國媒體把他目標想發放的訊息在國際上散播。但相反，美媒如《華盛頓郵報》、《紐約時報》，要在中國報道新聞卻是不可能的任務。但教授對於禁止中國媒體在美國廣播的做法表示不贊同，「我主張新聞自由，甚麼人發表甚麼言論我不反對。」

但他覺得必須加以控制故意散佈虛假訊息，認為控制的方法並非禁止他發言，反觀是讓他自由發言，再把謊話拆穿。讓世界都知道他散播的消息可能是胡說八道，「這方法比禁止他說還更好。」

前五角大樓情報分析師丹·蓋瑞特（Dan Garrett）表示，中國政府針對美國和西方的進攻性輿論和訊息戰，源於中共總書記習近平陷於新冷戰的偏執狂和企圖搶佔「世界中心舞台」的野心。他認為中共國營媒體有心利用「新聞自由」及「言論自由」的旗幟，塑造和引導美國和西方的負面輿論 。

「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）因應新聞自由日，早前曾發佈一份《世界新聞自由指數》（World Press Freedom Index）調查，被調查的180個國家中，至少有近3/4國家的新聞自由受到部份限制，高達73國的報道遭「完全封鎖或嚴重妨礙」，有59國受到「限制」，其中，中國、北韓及土庫曼等，是新聞自由最糟糕的國家。

美國之音

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