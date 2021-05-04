台灣總統蔡英文今日上午出席「CYBERSEC 2021台灣資安大會」時表示，「資安即國安」戰略執行成效良好，接下來將進階推出「資安即國安」2.0戰略，計劃成立數位（數碼）發展部及專責的「資通安全署」，提升對關鍵基礎設施與核心資料庫的防護陣線，並持續強化組織、落實法制、培養人才，支持產業，期待資安領域的先進、好友可攜手打拼。

第三度出席台灣資安大會的蔡英文致辭時強調，台灣位於民主前沿，不僅是國際上的資安攻防熱區，更是第一線練兵場。資安是挑戰，也是台灣的機會，要一起把挑戰轉換成機會，發展台灣獨特的優勢。

蔡指，資安就是國安，也是台灣產業發展必須把握的關鍵領域。去年她在5.20就職演說中提到要建設6大核心戰略產業，其中要在5G與數碼轉型浪潮中，全力建造能保護自己且被世界信賴的系統與資安產業鏈。台灣資安團隊已是享譽國際的品牌，也為資安產業培育出一批批優秀人才。今天的參展者有技術實力和創新想法，能夠提供解決方案。

蔡又強調，展望後疫情時代，可預期在疫情階段被廣泛運用的各種資通訊技術，將繼續深入日常生活，因此需要資安。隨着人工智能物聯網應用普及，當萬物聯網，更需要做好資安防護。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）表示，優秀的資安要從高層做起，今天真的做了最好示範。根據他的親身經驗，今天大家的參與不會只有象徵意義而已。

酈英傑說，為資安提供必要資源與頂尖科技，是符合共同利益的做法。美國也持續高度重視資安，並繼續研擬各種措施因應資安挑戰。事實上，針對公私部門不斷進行的網絡攻擊，威脅的不只是經濟成長，也威脅國家安全。隨着美台經濟走向更全面的數位轉型，確保各種有科技支援的物聯網裝置能保持安全，將至關重要。

CYBERSEC 2021台灣資安大會主題聚焦「TRUST：redefined信任重構」，規模較去年擴大1.5倍，超過200家海內外資安品牌參加，報名人數超過1萬人，將一起探討威脅防禦、政策管理、產業發展、人才培育等重要議題。

聯合新聞網／中央社

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