不少港人愛吃青口，但河北秦皇島市海洋和漁業局近日發佈關於食用內地青口（內地稱海虹）的警告，通告顯示，根據近期檢測結果，青口所含麻痺性貝類毒素已超出安全限量標準兩倍以上，如果食用極易引起中毒。

青口是北方地區常見的食用性貝類。內地傳媒引述專家資料，貝類毒素一般可分為麻痺性貝類毒素、腹瀉性貝類毒素、神經性貝類毒素和健忘性貝類毒素等。目前這四類貝類毒素引發的中毒，均無藥可治。當中，麻痺性貝類毒素被認為是事故發生頻率最高、分佈最廣、危害程度最大的一種，中毒主要症狀有頭暈、嘔吐、腹瀉，口唇、臉部、頸感覺刺痛和麻痺等，嚴重者甚至會窒息死亡。

秦皇島市發佈的預警通告指出，近幾年監測顯示，青口所含麻痺性貝類毒素的發生有一定規律，每年3月下旬隨着氣溫升高，海水中的有毒藻類生長茂盛，以此為食的青口體內毒素含量自然會隨着上升。「五一」期間正是毒素積累的高峯期，一般到了6月，青口體內的毒素含量就會降到限量值以下。故此，每年除了3到6月，其他時間是可以放心食用內地青口。

中新網

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